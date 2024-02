La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2024 vede Il Tre esibirsi per ultimo: la reazione divertita del cantante via social.

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha la sua scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti in gara. Per la prima volta da quando Amadeus conduce la kermesse musicale, i cantanti si esibiranno tutti e 30. Se ad aprire la serata sarà Clara con “Diamanti grezzi”, ultimo a presentare il suo brano in gara è Il Tre. E, sui social, il cantante ha ironizzato sul possibile orario “decisamente notturno” della sua performance. Il conduttore ha già specificato che il Festival finirà intorno alle 2 di notte e c’è chi prevede il live del cantante… intorno alle tre di notte. Lui stesso ha risposto alla notizia con due divertenti commenti:

“Chi mi aspetta sveglio vince un cuscino personalizzato” e poi, ancora, “Alla prossima mi chiamerò ventunetrenta” a ironizzare sul suo nome “Il tre”, presagio dell’orario della sua esibizione (clicca qui per leggere le sue parole).

A seguire l’ordine di esibizione dei 30 cantanti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024.

Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mahmood Diodato Loredana Bertè Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo Big Mama Ricchi e Poveri Emma Renga e Nek Mr. Rain Bnrk44 Gazzelle Dargen D’Amico Rose Villain Santi Francesi Fred De Palma Maninni Alfa Il Tre

Il Tre a Sanremo 2024 con “Fragili”

“Fragili” è il brano che Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, classe 1997, porterà in gara al prossimo Festival di Sanremo.

Scritto da lui stesso, “Fragili” è un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi” e come negli altri suoi pezzi racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui

“Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti. Chiedere scusa è mostrare le proprie debolezze, come quelle di non sapere amare nella maniera giusta del “sentirsi in catene” e del finire a far soffrire anche altre persone. Siamo tutti umani e mostrare le nostre fragilità è un punto di forza per crescere e per diventare più consapevoli di noi stessi”.