Movie è una canzone di Guè con il featuring di Geolier tratto dall’album “Tropico del Capricorno”, uscito venerdì 10 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “MOVIE” DI GUE’ FEAT. GEOLIER.

Leggi il testo di Movie di Guè feat. Geolier.

Stanotte hanno spento le luci in città

Una luce mi guida nell’oscurità

I tuoi occhi che brillano al buio, è un movie

Fellini, felini in cattività

Pensare che potevo non averti incontrata mai

In una strada trafficata sotto le red light

Hi, baby girl

Tu sei la sola per me anche se non vedi che

Mi salvi, mi servi, ti voglio, room service

Tutto va a pezzi, sì, come i diamanti più grezzi

Dimmi quando atterri, ring mi cellie

Nella city sono il principe, G Machiavelli

Quello che siamo adesso non lo siamo stati mai

Mi perdo troppo spesso e sono finito nei guai

Ma i guai io me li cerco e forse tu mi cambierai

Ritorneremo all’alba, tu sei la mia ride or die

Se mi giuri che lo scrivi sui muri

Io da sotto la hoodie ti dirò: “Sarà un movie” (Yeah)

Si m”o ggiure, ‘o scrivo ‘ncopp’ô muro

Tanto ‘a luna se stuta e nuje facimmo cchiù luce

Sarà un movie, è nu movie

Sarà un movie, è nu movie

(Yeah) Movie, te piace d”o fà

Ma no a l’o vedé, fernimmo sempe llà

‘O tiempo ‘e mettere e l’o scegliere, nn’te riegole

Tutt”e regole t’annoiano, evangelica e cattolica

Sî nu film ‘e Nolan, Fellini e Loren

Ammo scetato a tutte quante dint’a ll’hotel

Sî nu film ‘e mafia, tu sî ‘a mugliera

Ch’aspetta ‘o marito pe vint’anne ‘int’â galera

È “no” mascherato ‘a nu “sì”

Pecché vuò ca m”o piglio e voglio ca m”o daje

Tu primma m’accarizze e po cacce l’artiglie

Sto cercanno n’appiglio, però è tutto liscio

Tu rieste impassibile, ma muori ‘a ‘into (Yeah, yeah, yeah)

Nn”o faje vedé, ma faje vedé ca ride (Ah)

E ogne lacrima ca scenne taglia

Picciò nn’tenimmo cicatrice ‘a copp’ê ciglia

Se mi giuri che lo scrivi sui muri

Io da sotto la hoodie ti dirò: “Sarà un movie” (Yeah)

Si m”o ggiure, ‘o scrivo ‘ncopp’ô muro

Tanto ‘a luna se stuta e nuje facimmo cchiù luce

Sarà un movie, è nu movie

Sarà un movie, è nu movie