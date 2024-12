Dopo Drake, Gordo presenta l’EP “No Hay Verano Sin Gordo” e sceglie Sfera Ebbasta con “No No No”, lanciando una nuova wave culturale globale che unisce l’house underground con la musica Latin e rap

Fuori venerdì 13, “No No No (feat. Sfera Ebbasta)” è il primo singolo estratto dal nuovo EP. Il brano è stato prodotto con la collaborazione del talentuoso Draxx e vede la partecipazione della rapstar Sfera Ebbasta, creando una fusione perfetta tra house e rap che farà ballare i dancefloor italiani e internazionali.

Sfera Ebbasta ha commentato così il suo coinvolgimento:

Gordo, già protagonista del successo dell’album “Diamante”, che lo ha visto collaborare con artisti di calibro mondiale come Drake, T-Pain, Maluma e Feid, è ora tra i 50 top DJ al mondo nel 2024 secondo DJ Mag.

Ecco il testo della canzone “No no no” di Gordo con il featuring di Sfera Ebbasta.

Non so come ce la fai, fai

Stai con lui, però non sei sincera

Io non riesco ad essere come mi vuoi (Come vuoi) tu

Perché no, no, no, no, no, no, no? (No, no, no)

Poi mi chiedi: “Come stai, stai?” (Come stai)

Ma lo so che tu non sei sincera con me

Sei il motivo di tutti i miei guai (Tutti i miei guai) tu

Oh no, no, no, no, no, no, no, no (No, no, no, no)

Non so come ce la fai, fai

Stai con lui, però non sei sincera

Io non riesco ad essere come mi vuoi (Come vuoi) tu

Perché no, no, no, no, no, no, no? (No, no, no)

Poi mi chiedi: “Come stai, stai?” (Come stai)

Ma lo so che tu non sei sincera con me

Sei il motivo di tutti i miei guai (Tutti i miei guai) tu

Oh no, no, no, no, no, no, no, no (No, no, no, no)

Non so come ce la fai, fai

Stai con lui, però non sei sincera

Io non riesco ad essere come mi vuoi (Come vuoi) tu

Perché no, no, no, no, no, no, no? (No, no, no)

Poi mi chiedi: “Come stai, stai?” (Come stai)

Ma lo so che tu non sei sincera con me

Sei il motivo di tutti i miei guai (Tutti i miei guai) tu

Oh no, no, no, no, no, no, no, no (No, no, no, no)

Poi mi chiedi: “Come stai, stai?” (Come stai)

Ma lo so che tu non sei sincera con me

Sei il motivo di tutti i miei guai (Tutti i miei guai) tu

Oh no, no, no, no, no, no, no, no (No, no, no, no)