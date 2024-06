Per sempre è la prima traccia del nuovo album di Geolier, “Dio lo sa“, pubblicato venerdì 7 giugno 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato del pezzo.

Clicca qui per vedere il visual video di “Per sempre” di Geolier.

Ecco il testo della canzone “Per sempre” di Geolier.

Buonasera o buongiorno Dipende ‘a quando sente nu piezzo M’hanno ‘itto ca pierde l’equilibrio in altezza Picciò sto crescenno d’ampiezza I’ so’ stato pigliato da ‘mmiez’ê scurdate E nun m’aggio scurdato addò stanno Chi studiava po s’è adattato Chi nun correva s’è aggrappato Sî a pposto pe’mmé Stongo ritiranno ‘o Lambo fatto apposta pe’mmé Pienza si po me vennevo, ma piuttosto perdevo Pienza si nn’ce l’era fatta comme jeva a fernì Pienza si pe forza ridevo Campo ‘e sforzo, se vede ‘Ncuollo tengo na città me pesa Pecché nn’songo i’ ca ‘a mantengo, essa ca mantene a me, sì

Ecco la traduzione in italiano della canzone “Per sempre” di Geolier.

Fo-o-re-ver

Yeah, yeah

Buonasera o buongiorno

Dipende da quando senti un pezzo

Mi hanno detto che perde l’equilibrio in altezza

Perciò sto crescendo in ampiezza

Io sono stato preso in mezzo alle dimenticate

E non mi sono dimenticato dove stanno

Chi studiava poi si è adattato

Chi non correva si è aggrappato

Stai a posto per me

Sto ritirando la Lamborghini fatta apposta per me

Pensa se potevo vendermi, ma piuttosto perdevo

Pensa se non ce l’avessi fatta come sarebbe finita

Pensa se per forza ridevo

Vivo di sforzi, si vede

Sulle spalle tengo una città che mi pesa

Perché non sono io che la mantengo, è lei che mantiene me, sì

Yeah, forever, sarò così per sempre

Io non mi ricordo niente, non c’è niente più nella mente

Tutte le cose poi sono andate al verso giusto, però aspetta

Per sempre, se serve, forever

Io sarò così forever

L’ho promesso a Dio per sempre

Fuori c’è il sole anche se è settembre

Dentro c’è la neve, ma non è dicembre

Tengo tutti i ricordi impressi io forever

Da quando ero piccolino noi forever

L’ho promesso a Dio per sempre

Io sarò così forever (Forever)

Quanti campioni sono nati campioni però non lo sapeva nessuno

E quanti lampioni hanno visto ragazzi neonati poi vecchi cresciuti

Le nuvole coprono il cielo, in effetti per arrivare oltre devi passare per la tempesta

Gettano i ferri mentre invece li prendo con fare serio

Gettano le borse piene di problemi, poi c’è chi le trova e risolve i problemi

Il diavolo sta nei dettagli e nella tasca sotto forma di monete

Siamo sinceri solo nel letto, alle quattro di notte solo con te stesso

E i pensieri più deboli prendono sonno, mentre i più forti si svegliano

Yeah, forever, sarò così per sempre

Io non mi ricordo niente, non c’è niente più nella mente

Tutte le cose poi sono andate al verso giusto, però aspetta

Per sempre, se serve, forever

Io sarò così forever

L’ho promesso a Dio per sempre

Fuori c’è il sole anche se è settembre

Dentro c’è la neve, ma non è dicembre

Tengo tutti i ricordi impressi io forever

Da quando ero piccolino noi forever

L’ho promesso a Dio per sempre

Io sarò così forever

Così forever

L’ho promesso a Dio per sempre

Fuori c’è il sole anche se è settembre

Dentro c’è la neve, ma non è dicembre

Tengo tutti i ricordi impressi io forever

Da quando ero piccolino noi forever

L’ho promesso a Dio per sempre

Io sarò così forever (Forever)