Nu parl, Nu sent, Nu vec è una canzone di Geolier presente nell’album di inediti “Dio lo sa”, uscito il 7 giugno 2024. Il brano è prodotto da Poison Beatz. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione e significato.

Nun parl, nun vec, si sent nun dic, nun vac ricenn strunzat in gir Nun sent ch dic, nu sacc e nemic ca so picrill nda un mirin Machin e luss, ma povr r’anim, song lunatic, song turnat Parl cuntann cundann cuntann, magnann magnann t ven chiu famm

Accatt e vnnimm nc mantnimm, nu ngiarm, ruij ngiarm ascimm P Napl so nu simbl Sett su sett Mo m’aggia arapi n’eurobet e si ritorn a Sanremo scummett ch perd (Miett, miett) Miett miezu sce, l’alfabet mij è chiu luong Incass a for e tass è tutt lord Sto luann e scarp pecchè sto saglienn a bord Sta barc ten o cess e pur a stanz aro m cocc Real e po si fallimm giur, m nvent nata cos, e nata cos, e nata cos E Mal che vad vac a ffà natavot e saldatur Cu tutt sti mliun n’perd mai ch’ell abitudin, (no, mai) Tras rind ‘o stadio ra arò tras Kvara Napl a Dicembre 30 grad Bahamas E femmn e napl m vonn, s’incoll ma in mod affettuos e in mod simbolic

Yeah, ti inganni se pensi che ti presti a riposarti,

Questa carne cade a terra con un sospiro,

E sicuro non mi fermo,

E anche se restassi fermo per 10 anni, non ci metterei tanto a raggiungerti,

Faccio soldi come se avessi un bottino,

Sto a casa vecchia a Capri senza yacht,

Guarda, sto con D’Alessio e gioco a golf, dicono che sono fortunato,

Sto chiarendo tutte le cose che non dico,

Perché se puoi essere gentile, la gente pensa che sei furbo,

Vogliono i milioni che ho fatto, che non servono più e sono tanti,

Quelli lì sono per fare bella figura,

Ho più di 20 anni, 23 per l’esattezza,

E se non fosse per i soldi, sarei già fermo,

Sto contando, sto contando, sto contando,

E nel frattempo mia moglie spende e non si accorge.

Tappeto rosso, andiamo con tutto, tanto abbiamo già cambiato tutto,

Dove gioco, un intruso, viene abbattuto, o non pensiamo, o ce lo compriamo.

Non parlo, non vedo, se sento non dico, non vado dicendo sciocchezze in giro,

Non sento cosa dicono, non conosco nemici che sono piccoli in un mirino,

Macchine di lusso, ma povere di anima, sono lunatico, sono tornato,

Parlo contando, contando condanne, mangiando, mangiando ti viene più fame.

Compriamo e vendiamo, ci manteniamo, non giuriamo, due giuramenti e saliamo,

Per Napoli sono un simbolo,

Sette su sette,

Ora devo aprire un eurobet e se torno a Sanremo scommetto che perdo,

(Metti, metti) Metti in mezzo, l’alfabeto mio è più lungo,

Incasso a forza e le tasse sono tutte lorde,

Sto lasciando le scarpe perché sto salendo a bordo,

Questa barca ha il bagno e anche la stanza dove mi sdraio,

Reale e poi se falliamo giuro, invento un’altra cosa, e un’altra cosa, e un’altra cosa,

E al peggio vado a fare un’altra volta il saldatore,

Con tutti questi milioni non perdo mai quelle abitudini, (no, mai)

Entro nello stadio da dove entra Kvara,

Napoli a dicembre 30 gradi come le Bahamas,

E le donne di Napoli mi vogliono, si incollano ma in modo affettuoso e simbolico.