Finché non si muore è una canzone di Geolier tratta dall’album “Dio lo sa“, pubblicato il 7 giugno 2024. Il brano, prodotto da Poison Beatz, è l’ultima traccia del disco. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzuone e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Finché non si muore” di Geolier.

Ecco il testo di “Finché non si muore” di Geolier.

Corre stu Jeeppon ma nun saccio quanto corr vist ca sto affianco Ra criaturo mo ‘ssunnavo, ‘e vote me pare ca n’apprezzo nemmanco Ma pecché l’eccesso t’arresta o mutivo ‘e pecchè e cuminciato ra zero? Quand ric no, o nu si, pens si, tu ricive o’ ‘ccuntrario

Sto scrivenno a storia ngopp’ e note e l’Iphone E vote me scoccio e fa nu video o na foto Ma papà ricette ‘o juorno ca nun te notano piense a tutte e vote ca nun t’hê fatto na foto Ero nu criaturo senz’ ‘o nummero e mamma Me sentevo sempe e rime e “Povere Mmano” Me sentevo areto però poveri mai (mai) Bella sta uagliona ma nun è uguale A comm aggio visto ropp ncopp”a Instagram Sto pianificann da pensionato Però vuless i’ in pensione a trent’anne Je saccio distinguere nu carat Nuje simm comme ‘e tappete persian Costos e comunque simm pregiat Però stamm ‘nterr asott”e scarpe

Ess ha itt: “T’amo”, po m’ha itt: “T’odio” Cullane so catene primm e essere r’oro Vire comm me comporto Tutt quant cu sti sord s’ern scurdat tutt ‘e nomm (tutt ‘e nomm) Rimanimm leal comm e can, comm e figlie Mio nipote cu sti sorde fa na frusta Pe iss è sulo carta colorata, e pur è giusto Vivere e nun rischià tutt cos è comm vivere a metà Piense primma c’essa fatt pe nu milion (nu milion) Me parev ruosso invec mo me pare niente (pare niente) Sti sorde cagnene a vita ma nun saccio in che modo In negativo, in positivo, po dipende ra persona Per esempio a me m’ha fatto bene Aggio visto a chi nun c’ha fatto bene

I found my love in Portofino Perché nei sogni credo ancor Lo strano gioco del destino A Portofino ha preso il cuor I found my love in Portofino Yeah

Ecco la traduzione in italiano di “Finché non si muore” di Geolier.

Ho trovato il mio amore a Portofino

Perché ancora credo nei sogni

Il strano gioco del destino

A Portofino ha preso il cuore

Ho trovato il mio amore a Portofino

Yeah

Mi ha detto: “Ti amo”, poi mi ha detto: “Ti odio”

Sulle sue catene prima di essere d’oro

Vivo come agisco

Tutti quanti con questi soldi hanno dimenticato tutti i nomi (tutti i nomi)

Restiamo leali come i cani, come i figli

Mio nipote con questi soldi fa una frusta

Per lui è solo carta colorata, ma è giusto

Vivere senza rischiare tutto è come vivere a metà

Pensa prima di essere diventato milionario (un milione)

Mi sembrava un sogno, ora sembra niente (sembra niente)

Questi soldi ne fanno parte della vita ma non so in che modo

In negativo, in positivo, dipende dalla persona

Per esempio a me ha fatto bene

Ho visto a chi non ha fatto bene

Un altro po’ di tempo

Poi un altro po’ di vento

E se non vola, vanno via

E ci asciughiamo con il sole

Una vita è nulla, ma

Ne avremo solo una, per questo

Siamo colpevoli, altrimenti staremmo insieme, noi

Finché non si muore ridiamo sempre (Sempre, sempre, per sempre)

Che ci sarà sicuramente un momento per piangere (Un momento per piangere)

Trovo ma non so nemmeno quello che cerco (Quello che cerco)

Come chi gioca tutte le cose in una mano (Tutte le cose in una mano)

Sto scrivendo la storia su note e sull’iPhone

E a volte mi annoio e faccio un video o una foto

Ma papà ha detto il giorno in cui non ti notano pensa a tutte le volte che non ti hanno fatto una foto

Ero un bambino senza numero e mamma

Mi sentivo sempre e rime e “Povere Mmano”

Mi sentivo fuori ma povero mai (mai)

Bella questa fanciulla ma non è uguale

A come l’ho vista spesso su Instagram

Sto pianificando da pensionato

Ma vorrei essere in pensione a trent’anni

So distinguere un carato

Noi siamo come i tappeti persiani

Costosi e comunque preziosi

Ma stiamo sotto le scarpe

Corre questo Jeep ma non so quanto corre visto che sono accanto

La creatura ora sussurra, a volte sembra che nemmeno apprezzi

Ma perché l’eccesso ti ferma o il motivo è perché hai iniziato da zero?

Quando ricordi no, o sì, pensi sì, tu ricevi il contrario

Finché non si muore ridiamo sempre (Sempre, sempre, per sempre)

Che ci sarà sicuramente un momento per piangere (Un momento per piangere)

Trovo ma non so nemmeno quello che cerco (Quello che cerco)

Come chi gioca tutte le cose in una mano (Tutte le cose in una mano)