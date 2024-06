Emirates è una canzone di Geolier tratta dall’album di inediti “Dio lo sa”, uscito il 7 giugno 2024. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Emirates” di Geolier e Andrea Sannino.

Ecco la traduzione di Emirates di Geolier.

So, I’m going to Ghana (pff)

Quanta cose aggi”a fa, pe’ me piglià ‘stu bbene Chesta cosa ca nun facesse nun m’arrennesse maje Facesse ‘e tutto e dimmello Quanta cosa aggi”a fa pe’ me piglià ‘stu bbene Chesta cosa ca nun facesse nun m’arrennesse maje Quante ati ccose aggi”a fa pe’ me piglià ‘stu bbene

Quanta cose aggi”a fa, pe’ me piglià ‘stu bbene Chesta cosa ca nun facesse nun m’arrennesse maje Facesse ‘e tutto e dimmello Quanta cosa aggi”a fa pe’ me piglià ‘stu bbene Chesta cosa ca nun facesse nun m’arrennesse maje Quante ati ccose aggi”a fa pe’ me piglià ‘stu bbene

M’arricorde tanti ccose, tipo quando avette ‘a primma relazione Oppure ‘a primma pistola Pe’ te fa nu Lamborghini Quando nun sapevo nemmanco purtá a bici Primma e stá primmo in classifica int’a FIMI Aggio fatto na scummessa Aggio jucato tutte cose ‘ncuoll”a mme e si perdesse? Essa perso cchiù ‘e na vota Cchiù e na vota n’aggio perso grazie a me, no grazie a loro M’arricordo a sensazione e quando me ‘luaeno ‘o cordone Stongo alluccanno e nisciuno me capisce Tante vale sto calmo e m’abituo a tutte cose Ormai so’ mise chе scrive, e ‘ccose chе alla fine nun dico

Ecco la traduzione di Emirates di Geolier.

Quindi sto andando in Ghana (Pff)

Mi fa ricordare tante cose, come quando hai avuto la tua prima relazione

Oppure la prima pistola

Per farti comprare una Lamborghini

Quando non sapevo nemmeno andare in bicicletta

Prima e ancora primo in classifica nella FIMI

Ho fatto una scommessa

Ho scommesso tutte le cose su di me e se avessi perso?

Ho perso più di una volta

Più di una volta ho perso grazie a me, no grazie a loro

Mi ricordo la sensazione e quando mi stringevano il cordone

Sto aspettando e nessuno mi capisce

Vale la pena rimanere calmo e abituarsi a tutte le cose

Ormai sono messo a scrivere, e le cose che alla fine non dico

Guardo Napoli attraverso il vetro dell’Emirates

Sono triste come se non ci tornassi più

Siamo la prova che non importa se ce l’abbiamo

Siamo la prova che certe cose non richiedono un ringraziamento

Quante cose devo fare per prendere questo bene

Questa cosa che se non facesse non mi arrenderei mai

Farebbe tutto e dimmelo

Quante cose devo fare per prendere questo bene

Questa cosa che se non facesse non mi arrenderei mai

Quante altre cose devo fare per prendere questo bene

Pluripremiato, multi platino

Sono tutti uguali tutti quanti

Più di uno che mi biasimava

Poi si è ricreduto e tutto è stato sollevato, poi siamo ricaduti

Chi di voi, non ti risponde chi sì?

A volte non conta se hai, a volte conta di più

Niente alla fine di tutto

Non è un milione d’oro, mille figli a carico

Se non si comporta per mantenere i milioni tornano a vendere all’asta

Sai chi ha un sacco di soldi mi ha dato tutto

Per togliere quella macchia sulla lastra

Sappiamo come funziona, e non mentiamo alla ragazza

Solo se si tratta di donne, e nonostante i soldi siamo semplici

Guardo Napoli attraverso il vetro dell’Emirates

Sono triste come se non ci tornassi più

Siamo la prova che non importa se ce l’abbiamo

Siamo la prova che certe cose non richiedono un ringraziamento

Quante cose devo fare per prendere questo bene

Questa cosa che se non facesse non mi arrenderei mai

Farebbe tutto e dimmelo

Quante cose devo fare per prendere questo bene

Questa cosa che se non facesse non mi arrenderei mai

Quante altre cose devo fare per prendere questo bene