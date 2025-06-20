Testo e significato di Notte prima degli esami: la canzone di Antonello Venditti che spopola alla Maturità

Era il 1984 quando Antonello Venditti ha scritto Notte prima degli esami, una canzone che praticamente ha 41 anni e ancora oggi è la colonna sonora degli esami di Maturità in Italia. Se non avesse l’età anagrafica, sarebbe davvero difficile credere che questo brano sia così “vecchio” e invece lo è e probabilmente nemmeno il cantante romano si sarebbe immaginato un successo così duraturo.

Non si parla, infatti, di una hit che dopo qualche anno “passa di moda”, ma di una canzone che è riuscita a diventare non solo la colonna sonora di un momento così importante per gli studenti. E basta vedere i tantissimi video sui diversi social in cui si vedono ragazzi intonare le varie strofe nella notte prima degli esami, una sorta di rito scaramantico per allentare la tensione che si può vivere alla vigilia della prima prova scritta. Ma cosa significa il celebre brano di Antonello Venditti?

Notte prima degli esami, il testo e il significato

Un anno fa Antonello Venditti si definiva il “santo patrono dei maturandi” ed effettivamente non gli si può dare torto, la sua canzone è intonata dagli studenti di tutta Italia ad ogni vigilia della prima prova dell’esame di Stato. Quando l’ha scritta mai avrebbe creduto che quel testo sarebbe diventato così importante e catartico.

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come i pini di Roma, la vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra

Ma come fanno le segretarie

Con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati

Le bombe delle sei non fanno male

È solo il giorno che muore

È solo il giorno che muore

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo da una settimana

Maturità, t’avessi preso prima

Le mie mani sul tuo seno, è fitto il tuo mistero

E il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare, ti prego, le mie mani

Sulle tue cosce tese

Chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare

Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo, qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra

Ma questa notte è ancora nostra

Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni

Notte di lacrime e preghiere

La matematica non sarà mai il mio mestiere

E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca

Ma questa notte è ancora nostra

Claudia non tremare, non ti posso far male

Se l’amore è amore

Si accendono le luci qui sul palco

Ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare

Forse cambiati, certo, un po’ diversi

Ma con la voglia ancora di cambiare

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Se l’amore è amore

Una canzone bellissima, emozionante e ricca di significato. Il brano parla della notte prima della Maturità, ma è anche un racconto di amore, quello dell’incontro con la ragazza Claudia per le strade romane. Il testo, però, cela anche altri significati e lo stesso Venditti, in un’intervista a Radio Deejay raccontò come non si spiegasse la diffusione di questo brano così compicciato.

Il testo, dunque, vuole dire molto altro. I quattro amici con la chitarra sarebbero Venditti, De Gregori, Bassignano e Lo Cascio, cui piaceva molto cantare al Folkstudio e nel corso del brano, l’autore ripercorre la chiacchierata del più e del meno, ma anche di episodi importanti di cronaca, come lo scoppio di esplosivo avvenuto all’Altare della Patria nel 1969. Poi arriva il flashback dell’incontro con Claudia la notte prima dell’esame di Maturità ed è in questo momento che i vari argomenti si fondono tra di loro.

Poi c’è il tema della passione tra i due giovani studenti, mentre al contempo c’è tutta la notte di Roma che fa da sfondo a quel momento d’amore e timidezza vissuto dai ragazzi. La canzone termina con la speranza per il futuro e il dubbio su ciò che aspetta i due ragazzi.