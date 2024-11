Tu sali in macchina da sola, un’ora in più

un’ora, faccio il bravo giuro anche se non mi credi

Ti passo a prendere, ti risolvo i problemi

E forse un giorno maledirò questa via

Ogni cosa che parla di te

Che mi dai, non lo sai, sei ancora in galleria

Uscirai, poi vedrai ti accorgerai che tu sei la viola

Su tutta la città, tu sei la sola che mi tiene stretto

sotto le lenzuola

Se mi chiami anche di notte, io e te andiamo fuori

non sono come lui

Tu sali in macchina, lascia andare i pensieri

e immagina che cosa c’è lì fuori, dai vieni via con me

Non ho nulla da darti, né da perdere, da perdere

Tu che sei parlarmi la notte, tu forse svanirai col sole

Forse è più di un’avventura

Ci farà paura, ti annienterà

Per ora io vorrei starti vicino ma non posso

Se dopo giorni sta diventando giorno

Se il sole sorgerà per noi

Il cielo è viola, su tutta la città,

tu sei la sola che mi tiene stretto

sotto le lenzuola

Se mi chiami anche di notte, io e te andiamo fuori

non sono come lui

Tu sali in macchina, lascia andare i pensieri

e immagina che cosa c’è lì fuori, dai vieni via con me

Non ho nulla da darti, né da perdere

da perdere