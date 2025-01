Periferia è una canzone di Deddè presentata ad Amici 24. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato dell’inedito.

Il testo di Periferia di Deddè

Rimanere su un prato la sera a ballare

Vorrei riderci ancora poi farci l’amore Ma poi mi piove addosso

Ma poi mi piove dentro

piove e resta chiuso l’ombrello lasc sul ca t prov a purtà luntan

nun ce sta pietà p me so n’essr uman

staser t pens, comm o facess riman

mentr t strigness a man, t’agg chius o cor a chiav

tu si semp stat p me na calamiiit

ca nun s stacc, ca nun s n va ra me… perché mi guardi

In macchina il tuo sapore

Quando mi lasci

Sento ancora il rumore

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita

(come con te come su un pianoforte, come con te, come con te, come su un pianoforte)

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita sapev che ir l’unic ca m facev mal

m’arricurdav a lun e mezzanott a marechiaro

lasc e valigij a cas tant nun jamm luntan

Mo ca m stai guardann sott e fuoc e Positano nennè t’annascun aret e fotografij

nennè t vuless vivr ngrazij e dij

scuord’t te paur,

Ma si ce piens ancor

Bruciamo simm o fuoc ca nun s stut chiu lasc sul ca t prov a purtà luntan

nun ce sta pietà p me so n’essr uman

staser t pens, comm o facess riman

mentr t strigness a man, t’agg chius o cor a chiav

tu si semp stat p me na calamiiit

ca nun s stacc, ca nun s n va ra me… perché mi guardi

In macchina il tuo sapore

Quando mi lasci

Sento ancora il rumore

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita

(come con te come su un pianoforte, come con te, come con te, come su un pianoforte)

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita

Periferia di Deddè, la traduzione in italiano

Rimanere su un prato la sera a ballare

Vorrei riderci ancora poi farci l’amore

Ma poi mi piove addosso

Ma poi mi piove dentro

Piove e resta chiuso l’ombrello

Lascio sul carrello, provo a portarti lontano

Non c’è pietà per me, sono un essere umano

Stasera ti penso, come facessimo a rimanere

Mentre ti stringo la mano, ti ho chiuso il cuore a chiave

Tu sei sempre stata per me una calamita

Che non si stacca, che non va via da me…

Perché mi guardi

In macchina il tuo sapore

Quando mi lasci

Sento ancora il rumore

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita

(come con te, come su un pianoforte, come con te, come con te, come su un pianoforte)

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita

Sapevo che eri l’unica che mi faceva male

Mi ricordavo a luna e mezzanotte a Marechiaro

Lascio le valigie a casa tanto non andiamo lontano

Ora che mi stai guardando sotto il fuoco di Positano

Non ne tanno nessun altro dietro e fotografie

Non ne volevo vivere grazie e dirti

Scordo te e la paura,

Ma se ci penso ancora

Bruciamo, siamo un fuoco che non si spegne più

Lascio sul carrello, provo a portarti lontano

Non c’è pietà per me, sono un essere umano

Stasera ti penso, come facessimo a rimanere

Mentre ti stringo la mano, ti ho chiuso il cuore a chiave

Tu sei sempre stata per me una calamita

Che non si stacca, che non va via da me…

Perché mi guardi

In macchina il tuo sapore

Quando mi lasci

Sento ancora il rumore

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita

(come con te, come su un pianoforte, come con te, come con te, come su un pianoforte)

Della periferia

Ti porto a casa mia

Sei la mia melodia

Non ho più via d’uscita

Il significato della canzone Periferia di Deddè

Il pezzo racconta un amore intenso e tormentato, segnato da ricordi dolci e dolorosi che il protagonista non riesce a lasciarsi alle spalle. Momenti come “rimanere su un prato la sera a ballare” e “poi farci l’amore” rappresentano la felicità e la spensieratezza del passato, ma ora tutto sembra offuscato dalla malinconia: “Ma poi mi piove addosso, ma poi mi piove dentro”.

C’è una lotta tra il desiderio di allontanarsi dal dolore e l’impossibilità di farlo: “lasc sul ca t prov a purtà luntan, nun ce sta pietà p me so n’essr uman”. L’amore per l’altra persona è descritto come una calamita da cui è impossibile separarsi: “tu si semp stat p me na calamiiit ca nun s stacc”.

Anche se l’amore sembra ferire, il protagonista non riesce a dimenticare: “In macchina il tuo sapore, quando mi lasci sento ancora il rumore della periferia”. L’amata è definita “la mia melodia” e “non ho più via d’uscita”, sottolineando quanto questo legame lo condizioni, rendendolo incapace di andare avanti.

Il testo è un mix di emozioni forti, tra passione, dolore e il desiderio di riaccendere qualcosa che sembra perduto, come espresso nel verso: “Bruciamo, simm o fuoc ca nun s stut chiu”.