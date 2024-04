A distanza di un anno dalla loro ultima pubblicazione, i Coma_Cose sono tornati con Malavita, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con questo nuovo singolo, Asian Fake e Coma_Cose iniziano il nuovo percorso discografico con Warner Music Italia.

Il brano ha una sonorità inedita per la band: un sorprendente mix che fonde mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban, prodotto da Merk & Kremont.

Il video, ideato e diretto da Fausto Lama per Fegatelli Entertainment e prodotto da Borotalco.tv, è una vorticosa sequenza di immagini cariche di rosso passione dove i Coma_Cose si alternano alla ballerina Federica Di Meo, che interpreta i personaggi legati al brano, coinvolta in una coreografia ipnotica a opera di Alessandra Valenti. Potete vedere la clip cliccando qui.

Ecco il testo di Malavita, brano dei Coma_Cose.

Monna Lisa è il suo nome d’arte

E si perde per un istante

Tra la musica delle piazze

Batte il sole sulle serrande

Fuma sola, ma intanto piange

Sembra una molto più grande di me

Ma è una niña di mondo, figlia del porto

E balla sopra una cassa

Il cuore le insegna in fretta

Che non è più una ragazza

Odia le foto, sogna una moto

Che vada forte e basta

Scappa da un dio che parla

Il gergo della malavita

Malavita, malavita, malavita, malavita

Malavita, malavita, malavita, malavita

Ti rivela sempre un mare di cose

Sotto i veli delle giovani spose

Gli occhi neri mi sembrano i tuoi

Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa

Chе non hai mai visto un mazzo di rose

Non sarà mica colpa del tuo nome

Tu non ami, tu fai solo l’amorе

Tu non ami, tu fai solo l’amore

Occhi rossi, come coi flash

Malavita, sognando il cash

Desideri che mandano

La sua testa in crash

Viola di campo non sarà l’ennesima

Bocca di vino color di quaresima

Che dovrà vendere cara la pelle

Ad un cattivo mercante di stelle

Sotto ad una luna

Che sembra una moneta

Un tirapugni d’argento

Sopra ad un guanto di seta

Lei odia le foto, sogna una moto

Che vada forte e basta

Scappa da un dio che parla

Il gergo della malavita

Malavita, malavita, malavita, malavita

Malavita, malavita, malavita, malavita

Ti rivela sempre un mare di cose

Sotto i veli delle giovani spose

Gli occhi neri mi sembrano i tuoi

Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa

Che non hai mai visto un mazzo di rose

Non sarà mica colpa del tuo nome

Tu non ami, tu fai solo l’amore

Monna Lisa è il suo nome d’arte

E ha voluto giocarsi a carte

La fortuna, ma è già distante da qui

L’hanno vista sopra ad un treno

Che fuggiva dal suo veleno

Il passato è una serpe in seno se è di

Malavita, malavita, malavita, malavita

Malavita, malavita, malavita, malavita

Ti rivela sempre un mare di cose

Sotto i veli delle giovani spose

Gli occhi neri mi sembrano i tuoi

Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa

Che non hai mai visto un mazzo di rose

Non sarà mica colpa del tuo nome

Tu non ami, tu fai solo l’amore

Tu sorridi, ma nascondi dolore

Tu non ami, tu fai solo l’amore