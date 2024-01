Nato per questo è una canzone dei Club Dogo incisa insieme a Marracash e inclusa nel loro nuovo disco di inediti, l’omonimo “Club Dogo”. L‘album è uscito il 12 gennaio 2024 in streaming e download digitale. Nel 2003 pubblicano il loro primo album autoprodotto, Mi Fist, considerato una pietra miliare del genere; il disco passa di mano in mano tra gli appassionati, partendo da Milano fino a conquistare tutta Italia. I successivi lavori (Penna capitale del 2006 e Vile Denaro del 2007, il loro primo album con una major) li traghettano dall’underground alle classifiche e al successo di massa.

Segue una impressionante serie di successi di pubblico e di critica: album come Dogocrazia (2009), Che bello essere noi (2010), Noi siamo il club (2012, che li sdoganerà anche a livello radiofonico grazie al singolo-tormentone P.E.S.), che hanno fatto la storia del rap. Il loro settimo lavoro collettivo, Non siamo più quelli di Mi Fist (2014), chiude un ciclo, lasciando spazio alle loro carriere soliste. A dieci anni di distanza, e a grande richiesta dei fan che non li hanno mai dimenticati, tornano a fare musica insieme.

Qui puoi vedere il visual video e ascoltare “Nato per questo” dei Club Dogo insieme a Marracash.

Ecco il testo di Nato per questo, brano dei Club Dogo con il featuring di Marracash:

Do-Do-Do-Do-Don Joe

Louder (Louder)

Ah

Farò piangere questa canzone (Ah-ah)

Perché un G non piange, non ha più emozione

Non ne esci, qua non c’è cauzione (Seh)

Baby, sono ancora (Ancora) in questa vita tr0ia

Che scopa e non s’innamora (Damn)

E tutti si ubriacano di qualche cosa per tirare avanti (Seh)

Di potere, delle donne, di Dio e di tutti i santi

Il mio nome scrivilo sempre in grande, caps lock

Nuovo sangue, tutto per la mia princess del block (Louder)

Sull’asfalto in una sagoma di gesso (Ah)

Dopo che hai venduto l’anima, sì, tutto ha un prezzo

Cento pеr la pussy, cinquanta per il pezzo

Il mio dizionario è un sicario, Benicio

Quattro zеri il mio onorario per un pomeriggio grigio (Seh)

E non mi può salvare una tipa non male

Una vita normale, one love, one mic, one take

Il flow è certificato, è solo Guè o Jake

Sono nato per questo

Sono la voce della città, ah

E quindi muoio per questo

E ti ho sempre detto la verità

E quindi lascia che splenda

Questa strada s’incendia

Dopo una vita intensa si diventa leggenda

E resto sempre lo stesso

E non cambierò mai, mai, mai (Louder)

Parlo ancora tipo: “Zio, bro, frate” (Frate), come sulle strade

Faccio ancora quelle cose che dite, ma non fate (Yeah)

E ancora sto seduto sulle Range e le Lotus (Ah)

Merda pagata troppo come il tofu da Nobu (Ah)

Milano per me è stata la sete in mezzo al Sahara

Le bottiglie di shampoo e le panette in tasca nei Carhartt (Seh)

Mentre in cielo volavano gli avvoltoi, come voi

Che siete pussy con il cazzo attaccato, fra’, ladyboys

Switcho e gioco a FIFA

Gucci, due pezzi per due pezzi di figa

Stese sul divano fumando dry di Tarifa

E zero chilling il resto del giorno (Yeah)

Ho ancora la stessa banda di bandoleros vestiti di nero intorno

E vado in para per i guai, frate’, non si impara mai

Chiusi in casa con due marce e la merce dal Paraguay

Non si cambia (Ah, ah) per rimanere

Per nessuno, per nessuna, per fortuna

Sono nato per questo

Sono la voce della città, ah

E quindi muoio per questo

E ti ho sempre detto la verità

E quindi lascia che splenda

Questa strada s’incendia

Dopo una vita intensa si diventa leggenda

E resto sempre lo stesso

E non cambierò mai, mai, mai (Louder)

Oro bianco che brilla, quadrante in verde oliva

Ricorda un po’ la mia pelle, Caronte che va in Sicilia

La musica è la mia fonte, parto con centomila

Fino al cielo, poi oltre, di fronte a quei centomila

Sono un padre in ‘sta storia, ma senza misericordia

Mangio ancora i miei figli come il quadro di Goya

Riempivo fogli per noia, mentre i miei soci in zona

Facevano i fogli viola prima del foglio rosa (Louder)

Non è vero che l’erba scassa la memoria, la ricordo tutta

Quella spacciata e quell’assunta, questa vita assurda

Si regge su due leggi semplici

Con gli sbirri non ricordi, con gli amici non dimentichi

Guarda lo Stato, fra’, la caserma a Piacenza

Abituato a stare in ‘sta merda, placenta

Ehi, però una strofa che spezza

In ‘sto paese è la tua sola certezza

Sono nato per questo

Sono la voce della città, ah

E quindi muoio per questo

E ti ho sempre detto la verità

E quindi lascia che splenda

Questa strada s’incendia

Dopo una vita intensa si diventa leggenda

E resto sempre lo stesso

E non cambierò mai, mai, mai (Louder)