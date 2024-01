A tutto cuore è una canzone di Claudio Baglioni , una ballata rock intensa e pulsante, che prende il titolo dal suo più recente progetto live “aTUTTOCUORE”. È il primo inedito dalla pubblicazione, nel 2020, dell’album “In questa storia che è la mia”. Il live è ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili. Il cuore vitale, palpitante e inarrestabile dei protagonisti di queste vertiginose salite e discese lungo l’immaginaria scala del tempo, batte per restituire un cuore a questo presente che sembra averlo smarrito, e ricordare che l’unico tempo reale e che vale davvero la pena di vivere è quello che ha la velocità, la cadenza e il ritmo del battito del nostro cuore: il solo orologio con l’ora esatta, il solo a cui dare retta.

Il testo di A tutto cuore

C’è da spendere una vita per comprendere

Se è finita di succedere o confonderti

E ad accendere ogni alba per sorprenderti

E illudere, ogni volta

Su una porta da richiudere nasconderti

Per difenderti e non cedere né arrenderti

A credere di aver saputo mai rispondere nel chiederti Se hai vissuto a tutto cuore, a tutto tutto cuore

E tutto, tutto, tutto, e tutto, tutto, tutto

A tutto cuore, a tutto cuore

A tutto, tutto cuore

E tutto, tutto, tutto, e tutto, tutto, a tutto cuore Devi fletterti allo specchio per riflettere

Se sei vecchio sai resistere e combattere

Di esistere e davvero

Ma il mistero è come smettere di abbatterti

E competere ed insistere a scommettere

Ripetermi di aver sempre voluto batterti E ammettere che hai vissuto e tutto, tutto, tutto, e tutto, tutto, tutto

A tutto cuore, a tutto cuore

A tutto, tutto cuore

E tutto, tutto, tutto, e tutto, tutto, a tutto cuore Che sia amore o sia disamore

Sia bello o brutto, sia festa o lutto

Che ti accolga, che dia dolore

Che dia gioia o noia, dia frutto o fiore

A tutto cuore, a tutto tutto cuore

E tutto, tutto, tutto, e tutto, tutto, tutto

A tutto cuore, a tutto cuore

A tutto, tutto cuore

E tutto, tutto, tutto, e tutto, tutto, a tutto cuore

Il significato della canzone A tutto cuore

Il brano si apre con una serie di interrogativi che ognuno di noi dovrebbe porsi nella sua vita:

C’è da spendere una vita per comprendere

Se è finita di succedere o confonderti

E ad accendere ogni alba per sorprenderti

E illudere, ogni volta

Abbiamo vissuto con cognizione ed esprimendo i nostri sentimenti al massimo? Ci abbiamo messo il cuore, tutto il cuore nelle cose che facevamo?

Se hai vissuto a tutto cuore, a tutto tutto cuore

E tutto, tutto, tutto, e tutto, tutto, tutto

A tutto cuore, a tutto cuore

A tutto, tutto cuore

Non bisogna sentirsi sconfitti, abbattersi alla vita ma sempre reagire ed affrontare il tutto:

Ma il mistero è come smettere di abbatterti

E competere ed insistere a scommettere

Ripetermi di aver sempre voluto batterti