OMG è l’inedito di Chiamamifaro presentato ad Amici 24. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Leggi il testo di OMG di Chiamamifaro.

Io non torno sui miei passi faccio il moonwalk

incastrata nel passato come Jay Fox

Non ho da accendere, qui c’è chi accende un mutuo

brucio le tappe ma ho ancora paura del buio.

Ama ogni momento ma il momento non mi ama

Ci siam rovinati pure questa settimana

per guardarci indietro e sembra sempre meglio

quando era peggio.

Non mi passa questa sensazione di amarcord

Come quel primo messaggio, te lo dico in capslock.

Per gli One Direction quella cotta non mi è mai passata

Quella foto cringe con Retrica giuro l’ho cancellata

Siamo troppo amarcord

E ti ho scritto “oh my god”

Con le lettere puntate, oh mio Dio

le ho cancellate

Oh my God, le ho cancellate

Amarcord, le ho cancellate

Oh my god, ballo in un vecchio club

dentro il cesso di un bar, con lo zaino della Eastpack.

Cerco una scusa per stare qua

ma non è la realtà e se ti bacio ancora

Non mi passa questa sensazione di amarcord

Come quel primo messaggio, te lo dico in capslock.

Per gli One Direction quella cotta non mi è mai passata

Quella foto cringe con Retrica giuro l’ho cancellata

Siamo troppo amarcord

E ti ho scritto “oh my god”

Con le lettere puntate, oh mio Dio

le ho cancellate

Oh my God, le ho cancellate

Amarcord, le ho cancellate

Non mi passa questa sensazione di amarcord

Quante volte mi son detta: non ci cascherò.

Per gli One Direction quella cotta non mi è mai passata

Quella foto cringe con Retrica giuro l’ho cancellata

Siamo troppo amarcord

E ti ho scritto “oh my god”

Con le lettere puntate, oh mio Dio

le ho cancellate

Oh my God, le ho cancellate

Amarcord, le ho cancellate