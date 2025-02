L’albero delle noci, il brano che Brunori Sas porterà a Sanremo 2025 per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston, celebra la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita. Ecco le parole del cantautore nel parlare del brano:

“L’albero delle noci sta davanti casa mia. Lo osservo sempre quando mi frulla qualcosa in testa, anche perché da anni sono convinto che sia lui a suggerirmi le canzoni che scrivo. D’altronde non avendo gli alberi, soprattutto quelli secolari, nessun interesse per i rendiconti Siae, mi sembrava doveroso quantomeno tributargli una canzone. E sono contento di averlo fatto con un brano che mi fa il cuore dolce e in cui ho cercato con coraggio di cantare la gioia, ma anche l’inquietudine che una nuova nascita porta con sé: l’amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di poterla perdere ‘sta felicità, il rimpianto per la vita di prima, il tempo che non torna. E poi la terra, le radici, le stagioni, le foglie che vanno e quelle che vengono. E forse su tutto l’altalena perenne fra il bimbo che vorrebbe eternamente raccontare (e raccontarsi) favole e l’adulto che sa quanto importante sia ciò che risiede nell’ombra. La linea sottile che passa fra essere genitori e sentirsi ancora figli”

Proprio durante la settimana sanremese, venerdì 14 febbraio, Brunori Sas pubblicherà per Island Records il nuovo album L’albero delle noci. Composto da 10 tracce, l’album – che porta lo stesso nome del brano in gara a Sanremo – arriva a cinque anni dall’ultimo progetto in studio Cip!, anticipato dai singoli La Ghigliottina e Il morso di Tyson.

Il testo di L’albero delle noci di Brunori Sas

Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci

E nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma

Io come sempre canguro fra il passato e il futuro

Scrivo canzoni d’amore alla ricerca di un porto sicuro

E come un ragioniere in bilico fra il dare e l’avere

Faccio partite doppie persino col mio cuore

Come si può cadere in basso

Da una distanza siderale

Sono passati veloci questi anni feroci

E nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave

E tu sei stata bravissima all’esame di maturità

Ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità

Che tutto questo amore io non lo posso sostenere

Perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore

E posso navigare anche in assenza di stella polare

Vorrei cambiare la voce

Vorrei cantare senza parole

Senza mentire

Per paura di farti soffrire

Vorrei cantarti l’amore, amore

Il buio che arriva nel giorno che muore

Senza cadere

Nella paura di farti male

Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele

E le persone buone portano in testa corone di spine

Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino

E che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane

E a tutta questa felicità io non mi posso abituare

Perché conosco il sogno del faraone

Le vacche grasse e le vacche magre

E che si può cadere da una distanza siderale

Vorrei cambiare la voce

Vorrei cantare senza parole

Senza mentire

Per paura di farti soffrire

Vorrei cantarti l’amore, amore

La notte che arriva nel giorno che muore

Senza cadere

Nella paura di farti male

Sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi

E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre

E tutta questa felicità forse la posso sostenere

Perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore

E posso navigare sotto una nuova stella polare

Il significato della canzone L’albero delle noci di Brunori Sas

“L’albero delle noci” di Brunori Sas è una canzone che parla del tempo che passa, della crescita e della paura (ma anche della meraviglia) di essere genitore. Il testo è ricco di immagini poetiche e di metafore che esprimono il cambiamento interiore dell’autore, tra il passato e il futuro.

All’inizio, Brunori descrive come tutto stia crescendo in fretta: “Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci“, simbolo del tempo che avanza in modo quasi inarrestabile. Nei suoi occhi da padre si riflette una nuova luce, ma lui si sente ancora sospeso, diviso tra ciò che è stato e ciò che sarà (“Io come sempre canguro fra il passato e il futuro”).

L’autore si paragona a un ragioniere che cerca di mettere ordine nei propri sentimenti (“Faccio partite doppie persino col mio cuore“), segno di un uomo che analizza tutto con razionalità, ma che si trova sopraffatto dal peso dell’amore e della responsabilità.

Quando si rivolge alla figlia, emerge una difficoltà a esprimere i propri sentimenti in modo diretto:

“Vorrei cambiare la voce

Vorrei cantare senza parole

Senza mentire

Per paura di farti soffrire”

Questa strofa mostra la paura di ferire o trasmettere ansie alla bambina, ma anche il desiderio di proteggerla e di farle capire il suo amore senza doverlo spiegare a parole.

Il brano assume un tono più cupo quando Brunori ricorda le sue radici (“Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele“), un luogo in cui bene e male convivono, dove ha imparato da piccolo il valore delle cose e la fragilità della vita (“una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane“). La consapevolezza che tutto può finire da un momento all’altro lo rende quasi incapace di abituarsi alla felicità.

Nel finale, però, c’è un cambiamento: la nascita della figlia ha trasformato il suo cuore, dandogli una nuova prospettiva. Se prima temeva di non riuscire a reggere tutto quell’amore, ora accetta che la sua felicità può esistere e può essere sostenuta:

“E tutta questa felicità forse la posso sostenere

Perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore

E posso navigare sotto una nuova stella polare”

La figlia diventa la sua nuova “stella polare”, il punto di riferimento che gli dà un senso di direzione e stabilità nella vita.

In sintesi, “L’albero delle noci” è una canzone sulla paternità, sulla paura di amare troppo e sulla bellezza di vedere crescere un figlio, un viaggio emotivo che parte dall’insicurezza ma si conclude con l’accettazione e la meraviglia di questo nuovo amore.