Dopo Musica animale, Benji & Fede hanno pubblicato un nuovo singolo, Estate Punk, mentre sono impegnati nella lavorazione di un disco di inediti. Il brano è una ballad dal sapore nostalgico che racconta di due persone che si amavano a 18 anni, e una sera dopo tanto tempo si rincontrano. Nonostante siano cresciuti e diventati adulti, rivelano di essere ancora connessi da un forte sentimento, come se ogni livido e cicatrice di uno appartenesse anche agli occhi dell’altro.

“Questa “Estate Punk” che abbiamo vissuto, ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta”

Benji & Fede hanno presenteranno in anteprima il brano nel programma di Amadeus “Suzuki Music Party” in onda in prima serata il 22 settembre sul Nove.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “ESTATE PUNK” DI BENJI & FEDE SU YOUTUBE.

Gridano da ore

Strane le persone

Lo chiamano amore

Restavo in camera

Chissà che tempo fa

Pioggia sopra al vetro

Sfreccia un’altra macchina

Chissà dov’è che va

Forse in America

6 x 3 Anni per ritrovarsi spalle al muro

Crescere buena suerte mio amor

Siamo persi nel caos

per i vicoli di Roma

Ti ricordi com’era tra noi

Vivi sempre dietro al cinema?

Siamo ancora tutti in vendita?

Tutto questo tempo per riaversi in un parcheggio vuoto

Sarà un’estate punk a farci crescere

Sei mesi chiusa in down senza rispondere

Adesso se vuoi prendi tutto quello che puoi

Spogliati dei graffi di un’età

che è lontana ormai

ma che tesse ogni mio livido

con gli occhi tuoi da sempre

Negli occhi tuoi per sempre

Tremano le mani

Stessi occhi castani

Ti va se rimani

Tra i rami si agita

Un’alba pallida

6 x 3 anni per ritrovarsi contro un muro

Perdere hasta luego mi amor

Vattene come se Io non fossi mai esistito

Dimmi com’è finita tra noi? Siamo un rave

Senza la musica

Tutto questo tempo per riaversi in un parcheggio vuoto

Sarà un’estate punk a farci crescere

Sei mesi chiusa in down senza rispondere

Adesso se vuoi prendi tutto quello che puoi

Spogliati dei graffi di un’età

che è lontana ormai

ma che tesse ogni mio livido

con gli occhi tuoi da sempre

per sempre

No non sarà un club a dirti chi sei

e i segni che hai sotto i bracciali se chiudi gli occhi

Siam meno soli

Tutto questo tempo per riaversi in un parcheggio vuoto

Sarà un’estate punk a farci crescere

Sei mesi chiusa in down senza rispondere

Adesso se vuoi prendi tutto quello che puoi

Spogliati dei graffi di un’età

che è lontana ormai

ma che tesse ogni mio livido

con gli occhi tuoi

No è stato un club a dirti chi sei

ma i sogni che hai

se chiudi gli occhi con gli occhi tuoi da sempre

Negli occhi tuoi per sempre