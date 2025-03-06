Benji & Fede, rinviati a settembre 2025 i concerti previsti ad aprile: ecco perché
Benji & Fede hanno posticipato i due concerti previsti ad aprile a settembre 2025: la spiegazione dei due cantanti via Instagram
Benji & Fede hanno rinviato i loro concerti previsti ad aprile 2025 a settembre di quest’anno. Le due date in programma a Roma e Milano sono state posticipate e i due artisti – via social – hanno spiegato il motivo di questa decisione:
Ai nostri fan,
ci sembra ieri quando, con una chitarra, una voce e tanta voglia di farci conoscere cercavamo video su Facebook e YouTube, tra cover e le prime canzoni scritte di getto, sperando che qualcuno là fuori si fermasse ad ascoltarci. All’inizio suonavamo nei piccoli locali, nelle birrerie, nei ristoranti, davanti a poche persone, spesso amici o curiosi che passavano di lì. Ma poi siete arrivati voi. E piano piano, post dopo post, canzone dopo canzone, siete diventati parte di questi sogno. Ci avete spinto più in alto di quanto potessimo immaginare, riempiendo palazzetti interi e facendo un casino incredibile sotto ogni palco.
Grazie a chi ci segue dal primo giorno, a chi è arrivato strada facendo e a chi ha già preso i biglietti per i concerti di aprile nei palazzetti. Il vostro supporto è la benzina che ci spinge ogni giorno e proprio per questo dobbiamo essere sinceri con voi. Perché vi meritate trasparenza e rispetto.
Avevamo in mente di regalarvi due show completamente rinnovati rispetto all’ultimo grande concerto dello scorso anno. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo scritto e riscritto e spinto al massimo per realizzare tutto nei tempi previsti… ma la verità è che non siamo riusciti a completare tutto quello che avevamo sognato per voi.
Vogliamo festeggiare questo decimo anniversario in modo davvero speciale e renderlo indimenticabile. Per noi. Per voi. Per questa storia che abbiamo scritto insieme. Vogliamo offrirvi qualcosa di unico, di nuovo e sappiamo che servono ancora un po’ di tempo ed energia per farlo al meglio.
Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare a settembre i concerti inizialmente previsti ad aprile.
Le nuove date sono:
17 settembre – Roma – Auditorium Parco della Musica
19 settembre – Milano – Carroponte
(…)
A volte cambiare rotta ti permette di vedere più chiara la meta, questo 2025 sarà pieno di sorprese, ci sarà nuova musica, e ci saranno altri palchi sotto cui incontrarci. Prestissimo altre news!
Dieci anni insieme e il meglio deve ancora arrivare.
Biglietti per i concerti a Roma e Milano, info e rimborsi
Su VivoConcerti ecco l’annuncio che conferma il rinvio delle date.
- Si comunica che per motivi di sovrapposizione di programmazione riguardo gli impegni degli Artisti, i concerti di Milano e Roma sono rinviati a settembre.
*Nuove date
Mercoledì 17 settembre 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica
Venerdì 19 settembre 2025 – Milano, Carroponte
- Info sui biglietti e rimborsi
MILANO
Tutti i biglietti settore Tribuna (inclusi i Vip Pack Meet & Greet) verranno rimborsati automaticamente. A partire da oggi 6 marzo 2025 e per una settimana, coloro che avevano già acquistato il biglietto potranno acquistare i nuovi tramite una presale dedicata.
I Vip Pack Meet & Greet saranno disponibili durante la presale dedicata, abbinati al settore Posto Unico, e poi in vendita generale.
I biglietti settore Parterre (inclusi i Vip Pack Soundcheck Early Entry) rimangono validi per la nuova data. Per chi volesse, è possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni da oggi 6 marzo 2025 (entro e non oltre il 4 aprile 2025) attraverso il punto vendita o la piattaforma di acquisto utilizzata.
ROMA
I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi.
Per chi volesse, è possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni da oggi 6 marzo 2025 (entro e non oltre il 4 aprile 2025) attraverso il punto vendita o la piattaforma di acquisto utilizzata.
I biglietti settore Tribuna verranno riposizionati, gli acquirenti riceveranno sulla e-mail utilizzata in fase di acquisto i nuovi posti entro un mese dall’evento.
I biglietti settore Parterre verranno convertiti in settore Posto Unico Numerato.
PRESALE MILANO
TicketOne
TicketMaster
(per chi ha acquistato precedentemente il biglietto settore Tribuna)
Disponibile online dalle 17 di giovedì 6 marzo fino a giovedì 13 marzo alle ore 17.
BIGLIETTI NUOVE DATE
TicketOne
TicketMaster
I biglietti in vendita generale per Roma e Milano saranno disponibili dalle 17 di giovedì 13 marzo.