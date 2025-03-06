Benji & Fede hanno rinviato i loro concerti previsti ad aprile 2025 a settembre di quest’anno. Le due date in programma a Roma e Milano sono state posticipate e i due artisti – via social – hanno spiegato il motivo di questa decisione:

Ai nostri fan,

ci sembra ieri quando, con una chitarra, una voce e tanta voglia di farci conoscere cercavamo video su Facebook e YouTube, tra cover e le prime canzoni scritte di getto, sperando che qualcuno là fuori si fermasse ad ascoltarci. All’inizio suonavamo nei piccoli locali, nelle birrerie, nei ristoranti, davanti a poche persone, spesso amici o curiosi che passavano di lì. Ma poi siete arrivati voi. E piano piano, post dopo post, canzone dopo canzone, siete diventati parte di questi sogno. Ci avete spinto più in alto di quanto potessimo immaginare, riempiendo palazzetti interi e facendo un casino incredibile sotto ogni palco.

Grazie a chi ci segue dal primo giorno, a chi è arrivato strada facendo e a chi ha già preso i biglietti per i concerti di aprile nei palazzetti. Il vostro supporto è la benzina che ci spinge ogni giorno e proprio per questo dobbiamo essere sinceri con voi. Perché vi meritate trasparenza e rispetto.

Avevamo in mente di regalarvi due show completamente rinnovati rispetto all’ultimo grande concerto dello scorso anno. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo scritto e riscritto e spinto al massimo per realizzare tutto nei tempi previsti… ma la verità è che non siamo riusciti a completare tutto quello che avevamo sognato per voi.

Vogliamo festeggiare questo decimo anniversario in modo davvero speciale e renderlo indimenticabile. Per noi. Per voi. Per questa storia che abbiamo scritto insieme. Vogliamo offrirvi qualcosa di unico, di nuovo e sappiamo che servono ancora un po’ di tempo ed energia per farlo al meglio.

Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare a settembre i concerti inizialmente previsti ad aprile.

Le nuove date sono:

17 settembre – Roma – Auditorium Parco della Musica

19 settembre – Milano – Carroponte

(…)

A volte cambiare rotta ti permette di vedere più chiara la meta, questo 2025 sarà pieno di sorprese, ci sarà nuova musica, e ci saranno altri palchi sotto cui incontrarci. Prestissimo altre news!

Dieci anni insieme e il meglio deve ancora arrivare.