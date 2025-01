Daisy è una canzone di Benji & Fede tratta dall’album “Rewind” e prodotta da Simon Says!

Riavvolgere il nastro, tornare indietro e imparare dal passato per ripartire verso un nuovo percorso è ciò che hanno fatto Benji & Fede in questo nuovo album: 12 brani che parlano, di amicizia, di amore, di esperienze e di crescita.

Anche iconograficamente questo guardarsi indietro è rappresentato dalla copertina dell’album che racchiude molti dei momenti più significativi del loro passato: le foto da bambini, l’orologio che segna le 20:05, l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona; non mancano però gli indizi sul loro nuovo percorso personale e musicale, con elementi riconducibili ai diversi brani che lo compongono.

A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

Leggi il testo di Daisy di Benji & Fede.

Ti ho visto stare sveglia per tre notti intere

Ero io il veleno che volevi bere

Cera calda sulla pelle da mille candele

Il dolore si confonde spesso col piacere

Senti Londra che ci chiama, siamo i Clash

Ma è da una settimana che stiamo agli arresti

Hai già fatto tanti errori che però rifaresti

Ma dai siamo onesti, almeno con noi stessi

Daisy ma cosa fai?

Ti sei mangiata la luna, la luna

E sai che dopo di te

Non c’è mai stata nessuna, nessuna

Negli occhi hai la costellazionе dell’Ariete

Sе non ci sbatti la testa non ti senti bene

Non sai quello che vuoi e ballare ti annoia

Perché tutta questa gente non sa niente di noi

Tu per me sei troppe cose, vado in crash

Quando esci dalla doccia ma poi non ti rivesti

Chissà se anche i tuoi pensieri sono così molesti

Spero che Dio ci salvi, almeno da noi stessi

Daisy ma cosa fai?

Ti sei mangiata la luna, la luna

E sai che dopo di te

Non c’è mai stata nessuna, nessuna

Daisy cosa sei, non pensavi che fosse

Tutto facile ma ora vedi che forse

Ti sbagliavi, ti sbagliavi e le borse

Sotto gli occhi sono come risposte

Daisy ma cosa fai?

Ti sei mangiata la luna, la luna

E sai che dopo di te

Non c’è mai stata nessuna, nessuna