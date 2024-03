Il tuo nome è il nuovo singolo di Ayle, uno dei cantanti che stanno prendendo parte alla ventitreesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Il tuo nome è un singolo interamente scritto da Elia Faggella, vero nome di Ayle, e prodotto da B-Croma. Ayle, nel corso della sua esperienza ad Amici, ha presentato fino ad ora due inediti, Allergica alle fragole e, appunto, Il tuo nome. Con quest’ultimo singolo, il cantante si è esibito già più volte durante i daytime e gli speciali di Amici 23. Il tuo nome è un singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 marzo 2024.

Ascolta qui la canzone:

A seguire potete leggere il testo della canzone di Ayle, Il tuo nome.

Eravamo matti

Adesso non siamo più niente

E non è stato facile

Conoscermi di nuovo.

Stare tra me e me

Rialzarsi e poi cadere sempre

Bevo un bicchiere pieno

Di tutto quello che mi manca

Vuoto dentro

Mi trema la mano.

Quanti errori mi hai fatto passare

Mo’ ti devo scordare.

Mi manca il tuo nome

E me lo sto dimenticando

Visto che non lo uso più

Urlare e poi fare l’amore, l’amore

Mi manca il tuo nome

Il tuo nome.

Non capisco perché

Non mi va di vivere come fai tu

Non mi riescono a capire manco gli psicologi

Come fosse un mistero

Come se ci fosse il diavolo in me

Che poi mi stacca da te

Che mi porta dal male

E mi fa lasciare andare

E poi cado in un mare

Di lacrime amare ma

Mi manca il tuo nome

E me lo sto dimenticando

Visto che non lo uso più

Urlare e poi fare l’amore, l’amore

Mi manca il tuo nome

Il tuo nome.