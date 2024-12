Giganti è una canzone di Antonia, concorrente di Amici 24. Il brano, prodotto da Katoo, è l’inedito che l’artista ha presentato e inciso durante le prime settimane di permanenza all’interno del talent show. A seguire potete leggere testo e significato del pezzo.

Il testo di Giganti

Ecco il testo di Giganti di Antonia.

Io per te ci sono sempre stata

Anche a difendere il fronte sbagliato

Come un soldato

Se mi togli il cuore tu sei in ogni strato

Non può essere soltanto colpa del caso

Abbiamo parlato

Le lingue di mille popoli

Abbiamo scolpito

Il cielo tra i grattacieli

E delle metropoli

Superando le sabbie mobili

Accanto a te è il mio posto

Tu sai che quando mi chiami rispondo

Se mi chiedi vieni

Vieni con me Anche giù

Dove gli eroi non rimangono in piedi

Dove le tracce si perdono

E ti dovrei maledire

Ma voglio partire

Avanti fino alla fine

Tra i fiori e le mine

Vengo con te Per te ci sono stata

Te l’ho dimostrato

Ed ho scavalcato

Chilometri di filo spinato

Abbiamo lottato

Creando nuovi disordini

E abbiamo aspettato

La notte dopo i tramonti

Caleidoscopici

Superando le sabbie mobili

Accanto a te è il mio posto

Tu sai che quando mi chiami rispondo

Anche quando tutto Cade giù

Dove gli eroi non rimangono in piedi

Dove le tracce si perdono

E ti dovrei maledire

Ma voglio partire

Avanti fino alla fine

Tra i fiori e le mine

Vengo con te

Vengo con te Perché siamo giganti

Non ci serve un’armatura

Perché siamo giganti

Con nessuna paura Anche giù

Dove gli eroi non rimangono in piedi

Dove le tracce si perdono

E ti dovrei maledire

Ma voglio partire

Avanti fino alla fine

Tra i fiori e le mine

Vengo con te Vengo con te

Ah, ah

Il significato della canzone Giganti

Il brano parla di una relazione intensa e indistruttibile, in cui la protagonista racconta la sua devozione incondizionata verso l’altra persona. Nonostante le difficoltà e i momenti di sofferenza, la connessione tra i due è così profonda da spingerla a rimanere al suo fianco in ogni situazione, anche nelle più estreme.

Nel verso “Io per te ci sono sempre stata, anche a difendere il fronte sbagliato“, si evidenzia la sua fedeltà e il sacrificio, anche quando ciò significava schierarsi dalla parte meno giusta. L’immagine di “superare le sabbie mobili” e “chilometri di filo spinato” sottolinea le sfide affrontate insieme, che rafforzano il loro legame.

La protagonista riconosce il dolore e le difficoltà, come espresso in “ti dovrei maledire, ma voglio partire”, ma nonostante tutto sceglie di continuare il viaggio accanto all’altro, dimostrando un amore che supera rancori e delusioni.

Il ritornello “Dove gli eroi non rimangono in piedi, dove le tracce si perdono” richiama i momenti più bui e incerti, ma anche qui lei si dichiara pronta a seguirlo, pronta ad affrontare tutto per stare con lui, tra “fiori e mine”, metafora di bellezza e pericoli.

Il messaggio finale, “Perché siamo giganti, non ci serve un’armatura“, celebra la forza del loro legame: non hanno bisogno di protezioni, perché il loro amore è la loro potenza. In sostanza, il brano parla di un amore epico, fatto di lotta, perseveranza e una connessione che va oltre ogni ostacolo.