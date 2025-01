Dove ti trovi tu, Antonia: testo e significato dell’inedito di Amici 24

Dove ti trovi tu è il titolo dell’inedito di Antonia, concorrente in gara ad Amici 24. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Stasera, stasera, stasera

Mi accorgo solo ora che è sera

Paura leggera leggera

L’importante sia vera

Adesso ci vado al mare, non solo d’estate

Che fatica fare la pace

È complicato se ti penso e poi penso

Che non impari mai

E allora scappi dai tuoi genitori

È un classico amarsi sempre qui

Pazzi ma chi siamo noi di fronte a un autostrada

Me lo ricordo anche se fa un po’ male

Ci volevamo così

Così tanto che in un altro posto non mi immaginavo

Hai le guance rosse da quand’eri bimbo

Come mio padre quando sa che un po’ gli assomiglio

E finché c’è sole

Finché c’è sole non mi trovi più

Dove ti trovi tu

Stasera, stasera, stasera

Ti chiamo solo ora che è sera

Una voce leggera leggera

Una voce vera

Lo sai, ci resto male se piove d’estate

Che fatica fare la pace

È complicato se ti penso e poi penso

Che non impari mai

E allora scappi dai tuoi genitori

È un classico amarsi sempre qui

Pazzi ma chi siamo noi di fronte a un autostrada

Me lo ricordo anche se fa un po’ male

Ci volevamo così

Così tanto che in un altro posto non mi immaginavo

Hai le guance rosse da quand’eri bimbo

Come mio padre quando sa che un po’ gli assomiglio

E finché c’è sole

Finché c’è sole non mi trovi più

Dove ti trovi tu

Lo sai quanto mi piace se piove d’estate

Che fatica fare fare la pace

È complicato se ti penso e poi penso

Che non impari mai

E allora scappi dai tuoi genitori

È un classico amarsi sempre qui

Pazzi ma chi siamo noi di fronte a un autostrada

Me lo ricordo anche se fa un po’ male

Ci volevamo così

Così tanto che in un altro posto non mi immaginavo

Hai le guance rosse da quand’eri bimbo

Come mio padre quando sa che un po’ gli assomiglio

E finché c’è sole

Finché c’è sole non mi trovi più

Dove ti trovi tu