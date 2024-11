Angie è stata scelta fra i ventiquattro finalisti che prenderanno parte a Sanremo Giovani con il suo brano “Scorpione”. L’artista si esibirà dunque sul palco di Sanremo Giovani in onda da martedì 12 novembre (per 5 puntate) e condotto da Alessandro Cattelan. Il suo nome è tra quelli che romperanno il ghiaccio con la prima puntata in onda proprio stasera. Un bel traguardo per l’artista originaria della Sardegna che ha pubblicato a maggio il suo ultimo singolo “Vent’anni” con EMI Records Italy (Universal Music Italia).

Il precedente singolo, “Frasi mai dette”, è diventato virale su TikTok, dove ha ottenuto oltre 33 mila creazioni con il suono ufficiale e milioni di visualizzazioni. Il brano è andato anche alla #1 nella classifica Hot 50 di TikTok Italia e alla #7 della classifica Viral di Spotify Italia. Su Spotify ha superato il milione di stream.

Angie parla nelle sue canzoni, che nascono tutte da piano e voce, di esperienze vissute e di sé stessa:

“Fatico a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona. Per me i dettagli sono importanti”

I testi sono sinceri e diretti. S’ispira al pop americano e anglosassone ed in particolare ad artiste come Ariana Grande, Tate McRae, Madison Beer e Sabrina Carpenter.

Il testo di Scorpione

Ecco il testo di “Scorpione” di Angie:

Colpa mia se non ci parliamo

Colpa tua se ho smesso di farlo

Tu cerchi ancora un motivo

Io non sopporto che

Ti odio, ti odio, ti odio, ti odio

Non mi perdono se

Ti proteggo sempre

Dentro ai silenzi tra i discorsi della gente

Tu piangi come un bambino per tenermi vicino

Quanto

Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio

Che odio Calma

Negativo

Chiama

Non ci sono

Passa

Ancora ancora

Ancora ancora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Poi perdo la

Calma

Ancora ancora

Ancora ancora

Forse starti dietro di meno

Dimentico

Ma sono pioggia e tu deserto ancora

Allora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Non ci sono

Passa

Ancora ancora May-may-may-mayday

Non c’è più ossigeno

Cerchi un incendio dentro ad un vulcano spento

Veleno come collirio

Nei tuoi occhi cupido

Quanto

Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio

Che odio Calma

Negativo

Chiama

Non ci sono

Passa

Ancora ancora

Ancora ancora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Poi perdo la

Calma

Ancora ancora

Ancora ancora

Forse starti dietro di meno

Dimentico

Ma sono pioggia e tu deserto ancora

Allora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Non ci sono

Passa

Ancora ancora Ma quanto è stupido un cuore che fa

Nascondere che la verità

È che ami tutte le cose che odio

Che odio, che odio, che odio Forse starti dietro di meno

Dimentico

Ma sono pioggia e tu deserto ancora

Allora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Non ci sono

Passa

Ancora ancora

Il significato della canzone Scorpione

Il brano esprime il conflitto emotivo di una relazione tormentata, in cui rabbia e attrazione si mescolano in un susseguirsi di tensioni. I sentimenti contrastanti tra i due protagonisti sono evidenti fin dall’inizio: entrambi si attribuiscono la colpa del loro distacco emotivo – “Colpa mia se non ci parliamo / Colpa tua se ho smesso di farlo“. C’è un’alternanza di emozioni forti, di rabbia e di dolore, mentre la voce narrante ammette di “odiare” la persona amata, ripetendo “ti odio, ti odio” come una sorta di mantra, quasi a tentare di convincersi del distacco.

La metafora dello “scorpione tra le braccia” rappresenta il veleno emotivo che circola nella relazione, qualcosa di potente ma anche pericoloso, che ferisce entrambi. Il ritornello esplora questa instabilità, dove il protagonista perde la “calma” e si trova ripetutamente a un bivio: “Ancora ancora / Basta / Scorpione tra le braccia / Poi perdo la calma”.

L’autore si descrive come “pioggia” mentre l’altro è un “deserto”, un’immagine che raffigura il divario tra i loro bisogni e personalità: mentre uno è emotivo e cerca il contatto, l’altro sembra arido e distante. Questo contrasto rende l’unione difficile e soffocante, come si vede nel verso “Non c’è più ossigeno”.

Alla fine, emerge una consapevolezza dolorosa: nonostante tutte le cose che odia, il protagonista non può fare a meno di amare.