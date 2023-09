Riparte oggi con una nuova stagione “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”, pronto ad accendere la seconda serata di Rai 2 con l’ironia e il linguaggio che caratterizzano Alessandro Cattelan. Torna il programma dalla forte identità, pronto a regalare, puntata dopo puntata, al pubblico a casa e a quello presente in studio, due serate – martedì e mercoledì – a settimana all’insegna di interviste, partecipazioni inaspettate, sfide, esibizioni uniche, giochi e prime volte improbabili dei personaggi più noti e sorprendenti del mondo dello spettacolo dello sport e che animano l’attualità, accompagnati dalla musica degli Street Clerks e dagli interventi di Mike Lennon.

Tra gli ospiti della prima puntata anche Tedua, protagonista del 2023 con l’album “La divina commedia”. Recentemente è stato certificato triplo disco di platino, riconoscimento ottenuto in un anno da record, trascorso in cima alle classifiche FIMI per 12 settimane.

Tedua, boom per l’album “La divina commedia”

Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming, “La Divina Commedia” di Tedua non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana, certificandosi doppio disco di platino a poco più di un mese dalla sua uscita, e ottenendo certificazioni per oltre metà della tracklist.

Doppio disco di platino per “Hoe” feat. Sfera Ebbasta, disco di platino per “Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi, “Malamente”, “Red Light” e “Lo-Fi for U”, oltre alle certificazioni di disco d’oro per “Intro La Divina Commedia”, “Mancanze Affettive” feat. Geolier, “Volgare” feat. Lazza, “Scala di Milano” feat. Guè, “Diluvio a Luglio” feat. Marracash e “Anime libere” feat. Rkomi & Bresh.

“La Divina Commedia” vanta la presenza di featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano come Guè, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta, fino alle nuove leve come Baby Gang, BNKR44 e Kid Yugi, e di Federica Abbate, una delle cantautrici contemporanee più amate. La parte musicale è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves.