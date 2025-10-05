Taylor Swift, vendite record per The life of a Showgirl: ma non batte il primato più importante

“The Life of a Showgirl” di Taylor Swift debutta con 2.7 milioni di copie e 1.2 milioni su vinile si tratta già del disco più venduto in assoluto del 2025 – dopo un solo giorno di vendite – ma non del disco più venduto del mondo.

Taylor Swift, i numeri del day-one

Secondo i primi dati ufficiali certificati dalla Luminate “The Life of a Showgirl” ha venduto 2,7 milioni di copie (formati fisici e download) negli USA in sole 24 il primo giorno della sua pubblicazione, venerdì 3 ottobre.

Si tratta già della settimana migliore di sempre della carriera di Taylor Swift e della seconda più grande dell’era moderna – dunque dal 1991, inizio tracciamento elettronico – dietro solo al debutto di “25” di Adele (3,378 milioni nel 2015).

Il primato su vinile

Lo stesso report certifica un record moderno di vendite su vinile: 1,2 milioni di LP in un solo giorno, scalzando il precedente primato che la stessa Taylor Swift aveva fissato nel 2024 con “The Tortured Poets Department” (859.000 copie nella prima settimana). Un incremento davvero significativo, soprattutto se si pensa che gli album in vinile solo fino a pochi anni fa sembravano essere completamente fuori corso e lontani da qualsiasi strategia di distribuzione.

Un risultato straordinario spinto anche da una massiccia variabilità di formati: 23 configurazioni fisiche tra 12 CD, 8 vinili, 2 versioni deluxe box (merch + CD) e una per musicassetta, oltre a edizioni digitali standard e iTunes-exclusive. Una parte consistente del record proviene dai preordini spediti per il day-one e dai download riscattati al lancio. Ordini effettuati a scatola chiusa, subito l’annuncio della pubblicazione del disco.

A ciò si sono aggiunte le quattro nuove varianti acustiche su CD rilasciate nelle ore successive che includono alcuni set acustici esclusivi.

Taylor Swift, impatto in classifica e prospettive

Con questi volumi, “The Life of a Showgirl” è già l’album più venduto del 2025 negli USA dopo un solo giorno e marcia ovviamente verso il n.1 della Billboard 200 in vista della classifica ufficiale attesa per venerdì. E quando debutterà in vetta, diventerebbe il 15esimo n.1 di Taylor Swift, superando Drake e JAY-Z tra i solisti per numero di chart-toppers e issandosi al secondo posto all-time dietro soltanto ai Beatles che ne vantano ben 19. Il tracking si chiude giovedì 9 ottobre; i dati finali della prima settimana sono attesi per domenica 12 ottobre.

Oltre il dato: la strategia Swift

La combinazione di storytelling, finestra limitata per varianti, forte leva sul vinile e price-point accessibili consolida il “modello Swift”: una pubblicazione-evento che trasforma ogni uscita in un fenomeno culturale e commerciale, fidelizzando la fanbase e massimizzando la presenza sui formati collezionabili. Il tutto con un considerevole appoggio in fase commerciale e di marketing.

La vedremo a Sanremo

La ricezione da parte della critica e dei fan è stata sostanzialmente buona. Taylor Swift ha già ufficializzato che a differenza di tutti i suoi dischi precedenti The Life of a Showgirl non sarà promosso con un tour, ma solo con una serie di iniziative locali: da venerdì la cantante è ospite di tutti i principali talk show americani.

Per quanto riguarda l’Italia il sogno sarebbe ovviamente quello di averla a Sanremo sul palco del Festival dove a oggi non è mai stata: nel 2024 si era parlato di una sua partecipazione. Ma dopo molto clamore social la notizia, frutto di uno scherzo delle Iene, è stata smentita dal suo staff.