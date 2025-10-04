Taylor Swift, niente tour per “The Life of a Showgirl”: “Sono stanchissima”

“No”, risponde secca quando le chiedono se abbia “prurito da tour”. Poi aggiunge: “Ho bisogno di riposare per ché sono stanchissima. A volte ci penso: ma poi penso anche a tutto lo stress, il lavoro, la fatica fisica, i viaggi, e so che non sarei nelle condizioni di farlo, di farlo davvero bene. Quindi no, non mi imbarcherà in un nuovo tour a breve”.

Taylor Swift, niente tour

In poche frasi, Taylor Swift archivia l’ipotesi di un nuovo giro di stadi a ridosso dell’uscita del suo nuovo album “The Life of a Showgirl” pubblicato ieri. L’intervista a BBC Radio 1 arriva nel pieno della promozione del disco e mette ordine tra rumor e speranze dei fan: per ora niente tournée.

Non c’è risentimento nella voce, anzi: “Sono felice così, le articolazioni stanno bene e ho di nuovo il tempo per i miei hobby”, scherza, raccontando perfino di pane fatto in casa e piccoli rituali che, nel vortice delle date, erano scomparsi.

Dal record dell’Eras Tour al nuovo album

Il contesto spiega molto della decisione. L’Eras Tour si è chiuso a dicembre 2024 a Vancouver con 149 show in 51 città su cinque continenti, un’impresa produttiva e fisica che ha segnato un prima e un dopo nell’industria live sia per incassi sia per impatto culturale.

“Per me è stato un onore che i fan lo abbiano trasformato in ciò che è stato – riconosce Swift – The Life of a Showgirl nasce proprio dall’energia e dal ricordo di questa esperienza. È un disco che nasce molto dal dietro le quinte emotivo del disco e che ha anche per questo canzoni più luminose di quanto il titolo faccia pensare e una scrittura che in qualche modo concilia la mia vita normale con la mia vita dentro macchina dello spettacolo”.

Taylor Swift: “Fermarsi qui e ora”

Il punto non è solo la fatica: è la qualità. Della vita ma anche del tour: “Per fare qualcosa occorre tempo, e la gente si aspetterebbe molto. Non ha senso uscire per promuovere il disco, voglio pensare a un progetto davvero interessante, che mi coinvolga di nuovo. Forse sapendo che alzare l’asticella dopo colosso come l’Eras Tour sarà difficile”.

C’è anche un fidanzato adesso… “Lui in tour si era divertito moltissimo – dice Taylor parlando di Travis Kelce – era bello vederlo gironzolare tra camerini e palco parlando con i miei ragazzi. Ha reso tutto molto più familiare. Ora ci stiamo godendo qualche momento per noi, con calma, in un’agenda che prevede se non altro meno viaggi. Per due anni ho lasciato tutto in sospeso…”

Cosa cambia per l’industria di Taylor Swift

Nessun tour a breve significa che, per i prossimi mesi, l’ecosistema Swift si giocherà più su uscite editoriali, apparizioni selettive, special tv o possibili eventi isolati, che su una macchina di stadi.

Per i fan la traduzione è semplice: il calendario live resta vuoto, ma si moltiplicano gli spazi per ascolto e narrazione del disco, con il vantaggio – non secondario – di abbassare la pressione economica che un altro giro negli stadi avrebbe generato. Per l’industria, è un promemoria: non si può dare per scontato che un artista debba “cavalcare l’onda” ad ogni costo; esiste una strategia che investe su scarsità, cura e pausa. Senza il suo tour le aziende del settore vedono svanire utili importanti: e forse ci sarà spazio per qualche altro investimento.

Scenari: quando rivederla sul palco?

Difficile dirlo. Le voci americane dicono che Taylor potrebbe approfittare di questo anno e mezzo, fino al dicembre 2026, per sposarsi. E magari mettere in cantiere un bimbo.

A tutti i conduttori americani che l’hanno ospitata è stato chiesto espressamente di non parlare di figli o matrimonio. Ma proprio ieri sera al Graham Norton Show, Taylor ha mostrato il suo gigantesco anello di fidanzamento: “Lo sapevano tutti, tranne me. È stato molto bravo a nascondermi tutto. Aveva avvertito i suoi genitori, mia mamma, suo fratello. Aveva persino chiamato il mio fotografo del tour che avrebbe dovuto scattare le foto che poi avete visto sui social nascosto tra le siepi. Aveva fatto rimettere a posto tutto il giardino. È stato perfetto…”

Agenda fittissima per Taylor Swift

Nel corso di questo fine settimana esposizione mediatica intensissima per Taylor Swift: stanotte il film di The Official Release Party of a Showgirl arriva in numerose sale americane. Domani alle 19.00 debutteranno su YouTube il video di “The Fate of Ophelia” e i lyric video di The Life of a Showgirl. Il 6 ottobre alle 23.35 Swift sarà ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e l’8 ottobre alle 00.35 sarà al Late Night With Seth Meyers.