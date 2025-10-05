Taylor Swift, subito nuove versioni acustiche sul disco dei record

Taylor Swift rilascia quattro CD con bonus acustici di “The Life of a Showgirl”, prodotti con Max Martin e Shellback. Saranno disponibili esclusivamente in edizione limitata e per sole 24 ore sullo store ufficiale della popstar.

Taylor Swift cosa ha pubblicato

Si tratta di un capitolo “unplugged” a “The Life of a Showgirl” con quattro nuove varianti su CD, ciascuna delle quali contiene due tracce acustiche inedite. Le registrazioni sono state realizzate nuovamente in studio con una produzione firmata da Max Martin, Shellback oltreché dalla stessa Swift, oltre a nuove take vocali che hanno ampiato la gamma delle armonizzazioni.

Questa la set list ufficiale

• Life Is a Song Acoustic Version with “Opalite (Life Is a Song Acoustic Version)” and “Ruin the Friendship (My Advice Version)”

• Dressing Room Rehearsal Version with “Wi$h Li$t (Settled Down Acoustic Version)” and “The Life of a Showgirl (Dressing Room Rehearsal Acoustic Version)”

• Alone in My Tower Acoustic Version with “The Fate of Ophelia (Alone in My Tower Acoustic Version)” and “Eldest Daughter (Now You’re Home Acoustic Version)”

• So Glamorous Cabaret Version with “Elizabeth Taylor (So Glamorous Cabaret Version)” and Elizabeth Taylor (Original Songwriting Voice Memo)

Dove comprare le nuove versioni e per quanto

I quattro CD saranno disponibili in quantità limitate sul webstore ufficiale dell’artista per una finestra di sole 24 ore: dunque sarà possibili acquistarli esclusivamente entro e non oltre la mezzanotte di oggi fino all’esaurimento delle scorte.

Ogni edizione presenta avrà una propria copertina dedicata e costa 7.99 dollari.

Taylor Swift: tour e “acoustic surprises”

Nell’annuncio che ha lanciato la vendita Taylor Swift ha aggiunto un suo messaggio scrivendo: “i miei momenti preferiti del tour sono stati le sorprese acustiche. Quindi ecco la mia sorpresa”. Il tour viaggiava su una scaletta rigida: ma ogni tappa proponeva un quarto d’ora di set list acustico nel corso del quale la cantante proponeva parte del suo repertorio senza band, canzoni che originariamente non erano state inserite nella setlist dello show.

“L’idea è stata quella di catturare quel format e quella particolare atmosfera anche in studio- dice ancora Taylor Swift – offrendo ai fan versioni spoglie che valorizzssero solo la scrittura, voce e gli arrangiamenti essenziali”.

Il tutto arriva già nel weekend d’esordio di “Showgirl”, protagonista di numeri record e di svariate edizioni fisiche e digitali.