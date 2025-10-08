Il nuovo album di Taylor Swift tocca 3 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti in pochi giorni, supera 300 milioni di stream in 48 ore e firma il record moderno di vinili. Tutti i numeri, le edizioni speciali e cosa significa per la Billboard 200.

Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’ vende 3 milioni negli USA: record di vinili e corsa al 15esimo n.1

Come volevasi dimostrare. Secondo i primi report di Luminate, la società che si occupa delle certificazioni di vendita di dischi e streaming, il dodicesimo album di Taylor Swift The Life of a Showgirl ha raggiunto 3 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti tra fisico e digitale includendo tutte le versioni in due soli giorni: 2,7 milioni dei quali al day one (3 ottobre).

Taylor Swift, è record per The Life of a Showgirl

Sul fronte streaming, le 12 tracce hanno generato oltre 300 milioni di stream on demand ufficiali nei primi due giorni (3–4 ottobre), con “The Fate of Ophelia” oltre 48 milioni prima del video ufficiale. In termini di unità equivalenti, l’album ha già superato quota 3,2 milioni, seconda miglior settimana dell’era “equivalenti” dopo l’exploit di 25 di Adele che però potrebbe essere superato entro la fine della settimana.

Il confronto con Adele e il primato del vinile

Con i 2,7 milioni del primo giorno, Swift firma la seconda settimana più grande dell’era moderna (dal 1991), dietro solo a 25 (3,378 milioni nella prima settimana, 2015). Sul vinile, Showgirl stabilisce un nuovo record moderno: 1,2 milioni di LP venduti in una sola settimana, polverizzando il primato che la stessa Swift aveva fissato nel 2024 con The Tortured Poets Department (859.000).

L’effetto “varianti” e una macchina promozionale impeccabile

La spinta arriva da un’imponente strategia sulle copie: sono ben 23 le versioni tra CD, vinili e cassette già disponibili, due edizioni digitali (standard e iTunes con bonus video), più quattro nuovi CD con bonus alternativi esclusivi per lo store ufficiale.

Anche le confezioni deluxe e le nuove tirature hanno alimentato la domanda. In parallelo, una promozione capillare: includendo le interviste radio e le presenze in rapida successione al Tonight Show di Jimmy Fallon oltre al film-evento Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, primo al box office USA/Canada nel weekend di uscita.

Verso la Billboard 200: il possibile 15° n.1

Con questi numeri, The Life of a Showgirl è candidato a debuttare al n.1 della Billboard 200. Se confermato, ma non ci possono davvero essere dubbi, sarebbe il 15esimo primo posto per Swift, che supererebbe Drake e JAY-Z (fermi a 14) diventando l’artista solista con più n.1 di sempre dopo i Beatles (19).

Tutti i suoi album dallo storico Fearless (2008) fino a The Tortured Poets Department (2024) hanno esordito in vetta. E ora The Life of a Showgirl è pronta ad allungare la serie.