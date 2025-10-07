Ospite attesissima da Jimmy Fellon Taylor Swift ha mostrato il suo anello di fidanzamento e parlato della sua relazione con il fuoriclasse NFL Travis Kelce ammettendo di avere rifiutato una offerta importante per cantare all’Halftime show

Taylor Swift dice no al Super Bowl 2026: “Avrei paura per Travis” | E i tifosi di Kansas City fanno gli scongiuri

Era ovviamente l’evento portante del lunedì sera. In TV, a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Taylor Swift ha proseguito la sua carrellata di ospitate nei principali talk show americani parlando di tutto, ma soprattutto di se stessa e del suo nuovo album, The Life of a Showgirl che sta ricevendo critiche abbastanza discordanti, e della sua relazione con il fuoriclasse dei Kansas City Chiefs Travis Kelce.

Travis e Taylor

I due stanno insieme ormai da un paio di anni, lei si è vista spessissimo alle partite dei Chiefs, in un paio di canzoni lo ha anche citato nei suoi concerti cantando in Karma, Karma è il ragazzo dei Chiefs che torna a casa mia in piena notte. Dettagli che hanno reso la storia d’amore di Taylor Swift uno degli eventi mediaticamente più polarizzanti in assoluto sulla stampa americana.

Non è un mistero che la CBS che detiene da tempo i diritti dell’Halftime Show del Superbowl avrebbe voluto proprio lei la finale 2026 in programma nel gigantesco stadio di Santa Clara in California, periferia sud di San Francisco. Ci sarebbero anche stati dei contatti: ma da alcuni giorni la CBS e la società incaricata di organizzare lo show hanno ufficializzato che sarà il rapper di origine portoricana Bad Bunny a esibirsi.

Taylor e il no al Superbowl

Dal canto suo proprio a Jimmy Fallon, Taylor Swift ha confermato di avere interrotto sul nascere qualsiasi trattativa e proposta, smentendo anche le voci che volevano un contrasto sulla sua presenza per una questione di diritti… “No, non è quello il motivo – ha detto la popstar – si tratta di una scelta puramente emotiva legata a Travis Kelce. Sono troppo concentrata su quello che fa lui in campo… Non potrei pensare a coreografia o esibizione mentre lui rischia la vita in campo”

L’artista ha anche detto… “Lui avrebbe voluto, mi avrebbe incoraggiato a farlo, ma oggi non si parla di me ma di lui. La priorità è seguirlo durante un campionato ad altissima intensità. Voglio che lo giochi quel Superbowl e non voglio distrazioni: per me ma soprattutto per lui”.

I tifosi di Kansas City

Molti sostengono che questa potrebbe essere l’ultima stagione di Travis Kelce, soprattutto se come sembra si concretizzassero le voci di matrimonio dopo il fidanzamento ufficiale di pochi mesi fa. E i tifosi di Kansas City, che hanno un rapporto non conflittuale ma ondivago con Taylor Swift, si sono scatenati online con una serie di scongiuri comprensibili… “Per giocare il Superbowl dobbiamo arrivarci” ha scritto qualcuno, sottolineando che la qualificazione dei Chiefs, sconfitti nella finale NFL dello scorso anno, non è così scontata.

Se la NFL considera la presenza di Taylor Swift un bene per la lega, anche dal punto di vista commerciale e di marketing, i tifosi di Kansas City pur fotografando con una notevole invadenza più la cantante del campo, sostengono che la presenza di Taylor Swift sia un fattore disturbante per il fuoriclasse. Qualcuno scrive anche “vinceremo solo se quei due si mollano. Possiamo parlare di football?”

Taylor e Travis, e la narrativa TV

Anche da Jimmy Fallon Taylor Swift ha mostrato il suo gigantesco anello di fidanzamento spiegando alcuni retroscena della fatidica domanda: “Dovevo essere loro ospite per il podcast che registrano in casa e non capivo il perché di tutti quei teli scuri sulle finestre, eravamo completamente al buio, poi ho capito che non voleva che vedessi i preparativi in giardino”.

Quanto al loro rapporto Taylor, fasciata in un abito di paillettes argentate a spalle nude, ha confessato… “Non potrei essere più felice di così. Avrei voluto conoscerlo molto tempo fa, senza nulla togliere ai compagni che ho avuto fin qui. Stiamo bene, benissimo: con lui mi sento protetta e al sicuro, e libera”.

Prosegue intanto la promozione del suo ultimo album che si appresta a conquistare la prima posizione in classifica un po’ ovunque. Anche se l’accoglienza dei suoi fan è stata contraddittoria.