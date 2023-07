Nuovo record per Taylor Swift che può vantare un altro grande traguardo grazie al suo ultimo disco rilasciato nei giorni scorsi. Parliamo di ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ in grado di conquistare la vetta degli album più venduti e ascoltati in streaming, raggiungendo la numero 1 della Billboard 200. Sono in totale 716.000 unità (tra vendite fisiche, streaming e digitali) ed è il 12esimo lavoro della cantante che ha raggiunto la vetta della chart. Con questo risultato, ha battuto Barbra Streisand, ferma a 11 dischi nella sua carriera. Meglio di Taylor Swift, al momento, risultano solo i Beatles (19) e JAY-Z (14).

È il miglior risultato per qualsiasi album nel 2023 e la migliore da quando il suo album precedente, Midnights, è stato pubblicato lo scorso ottobre. Sempre tutto made by Taylor Swift.

Taylor Swift, un altro record grazie a 4 dischi nella top ten

Il primato le ha permesso comunque di essere la donna con maggiori album che hanno conquistato la vetta della classifica americana. Inoltre, oggi, ha quattro LP nella top 10 della classifica degli album di Billboard 200: “Speak Now (Taylor’s Version)”, “Midnights” si trova al numero 5, “Lover” al numero 7 e “folklore” al numero 10. Con questo ulteriore successo, Taylor Swift è diventata la prima donna, e solo la terza artista in assoluto, ad avere quattro dischi contemporaneamente nella Top 10 della chart degli album degli Stati Uniti.

Prima di lei solo il trombettista statunitense Herb Alpert riuscì ad ottenere lo stesso record con 4 album nella top ten. L’unico altro artista ad aver piazzato almeno quattro titoli nella Top 10 contemporaneamente è Prince, che ha raggiunto la Top 10 con cinque album però solo poco dopo la sua morte, avvenuta nel 2016.

Inoltre, gli album di Taylor Swift ora rappresentano quattro dei cinque più grandi debutti degli ultimi cinque anni, con l’album 30 di Adele del 2021 al quarto posto, di poco davanti a Speak Now.

A questi risultati, dobbiamo sommare anche gli ottimi riscontri del The Eras Tour (con due date in Italia) che promette di battere altri traguardi di incassi e spettatori…