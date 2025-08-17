Taylor Swift, il nuovo brano “Ruin the Friendship” alimenta voci sul suo rapporto con Blake Lively

Tra le numerose indiscrezioni sul nuovo album di Taylor Swift c’è n’è una che ha scatenato i fan e che sarebbe legata a Ruin The Friendship, forse dedicata all’amicizia incrinata con Blake Lively

Continuano le indiscrezioni sul nuovo disco di Taylor Swift che ha svelato altri dettagli sul suo nuovo progetto discografico, The Life of a Showgirl, in uscita il 3 ottobre 2025.

Dodici brani che, come da tradizione, stanno già facendo discutere per i loro titoli evocativi: tra questi spiccano The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor ma soprattutto Ruin the Friendship.

Taylor Swift e Blake Liverly, Ruin the Friendship

Il brano, inserito al sesto posto nella tracklist ormai già ufficializzata dalla cantante, ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, che collegano la canzone a una presunta rottura con l’attrice Blake Lively, da anni amica della popstar.

La lunga amicizia tra Taylor e Blake, iniziata nel 2015, sarebbe entrata in crisi a causa delle vicende legali che hanno coinvolto l’attrice e il regista Justin Baldoni, culminata non molto tempo fa con una causa da 400 milioni di dollari di risarcimento per diffamazione, avanzata dal regista n3ei confronti dell’attrice.

Taylor e Blake, cosa è successo,

Nel corso del processo, che si è conclusa con la decisione del giudice di rigettare le accuse e la maxi-richiesta di risarcimento, il nome di Taylor Swift era stato tirato in ballo dalla difesa di Baldoni, che sosteneva che la cantante fosse intervenuta in favore dell’amica durante le dispute sul film It Ends with Us. Una citazione che avrebbe profondamente irritato la cantante, costretta suo malgrado a finire i riflettori giudiziari in una vicenda nella quale non voleva assolutamente essere coinvolta.

Secondo fonti vicine a Taylor Swift, poi riportate da People, la loro amicizia si sarebbe “fermata”, pur senza una rottura definitiva. Né Taylor né Blake avrebbero mai confermato la vicenda. Solo l’attrice qualche settimana fa, interpellata su un docu-picture riguardante la faida con Baldoni, si sarebbe limitata a rispondere ‘Capita….’ a un giornalista che le chiedeva perché lei e l’amica non si fossero più viste.

Fan e speculazioni

La comparsa di Ruin the Friendship nella tracklist ha scatenato un’ondata di teorie online. Su X, un utente: “Chi altro pensa che Ruin the Friendship e CANCELLED! siano dedicate a Blake Lively?”. Anche il conduttore Billy Bush, nel suo podcast Hot Mics, ha ipotizzato che Swift abbia deciso di parlare di un’amicizia finita male, definendo Blake “un’ex migliore amica”.

Anche per molti altri fan la scelta del titolo sarebbe tutt’altro che casuale e rappresenterebbe un nuovo capitolo nell’arte di Swift di trasformare esperienze personali in musica.

Il boom con Travis Kelce

La presentazione dell’album è avvenuta in un contesto già mediaticamente esplosivo: l’intervista fiume di Taylor Swift nel podcast New Heights, condotto da Jason Kelce, il fratello del suo compagno Travis, ha raggiunto oltre 15 milioni di visualizzazioni in due giorni su YouTube, diventando il più visto della serie.

Durante la chiacchierata, Swift ha svelato anche altre collaborazioni del disco, come quella con Sabrina Carpenter, e il ritorno in studio con i suoi produttori storici Max Martin e Shellback, che hanno firmato alcune delle sue hit più amate.

Taylor e Blake dopo “Ruin the Friendship”

Se davvero il brano fosse dedicato a Blake Lively, si tratterebbe di una delle prime volte in cui Swift affronta apertamente in musica non una relazione sentimentale, ma un rapporto di amicizia finito. Un territorio nuovo, che amplifica l’attesa per un disco che promette di mescolare confessione personale e spettacolo pop.

Nel frattempo, Lively e Swift non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando ai fan e ai media il compito di commentare dando voce a ogni sorta di speculazione.