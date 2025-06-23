Una delle amicizie più iconiche del mondo dello spettacolo potrebbe essere giunta al capolinea: Taylor Swift e Blake Lively non si seguono più sui social e le apparizioni congiunte sono sparite da mesi. Ecco cosa sta succedendo davvero.

Taylor Swift e Blake Lively, è rottura? Fine di un’amicizia da copertina

Taylor Swift e Blake Lively, una rottura silenziosa? L’amicizia tra la popstar e l’attrice sembra essersi definitivamente incrinata

Un silenzio che fa rumore: Taylor Swift e Blake Lively, a quanto pare avrebbero chiuso in modo bilaterale e non senza traumi un’amicizia che durava da anni.

Spesso fotografate assieme, quasi sempre presenti ognuna all’evento dell’altra, le due si stanno ignorando da mesi, dal vivo e sui social.

Taylor e Blake

Eppure erano una delle coppie d’amiche più seguite dello star system. Taylor Swift, icona pop globale, e Blake Lively, attrice e regina dei red carpet, hanno condiviso vacanze, compleanni, progetti e addirittura un legame artistico testimoniato con video e ampia documentazione anche nella discografia della cantante. Ma da mesi, qualcosa è cambiato.

Nessuna interazione sui social, nessuna foto condivisa, nessuna apparizione pubblica. E ora, la domanda è diventata inevitabile: Taylor e Blake si sono allontanate?

La crisi

La risposta, pur non essendo ufficiale, sembra essere “sì”. E non si tratta di una semplice pausa tra amiche impegnate, ma di un raffreddamento che secondo alcuni potrebbe avere radici profonde. Una rottura che, come accade spesso in certi ambienti, non si urla ma si insinua, fino a diventare evidente nei dettagli: un follow mancante, un compleanno ignorato, un red carpet disertato.

Una storia di amicizia social e reale

Taylor e Blake si erano avvicinate intorno al 2015, quando la popstar viveva il suo periodo più social e mediatico, circondata da quello che veniva chiamato il “Taylor’s squad”: un circolo esclusivo di amiche celebri come Gigi Hadid, Selena Gomez, Karlie Kloss e appunto Blake Lively. Ma a differenza delle altre, il rapporto con Blake sembrava più autentico e duraturo. Taylor aveva perfino dato i nomi dei figli di Blake e del marito Ryan Reynolds a tre personaggi citati nel brano Betty, contenuto nell’album Folklore.

Non solo: Ryan e Blake erano spesso ospiti fissi nei party privati della cantante, come quello di Halloween 2021 in cui Taylor si era travestita da scoiattolo gigante e Blake da Barbie degli anni ’80. Tutto sembrava raccontare una vicinanza affettuosa, divertente e profonda.

Taylor e Blake, segnali di allontanamento

Il primo indizio è arrivato con la promozione dell’ultimo tour mondiale di Taylor, The Eras Tour, quando molti si aspettavano di vedere Blake in platea – così come molte altre star che non avevano perso occasione per presenziare all’evento live più importante della storia. Nemmeno una citazione in uno dei classici post celebrativi della cantante. Né una menzione, né una story, né una comparsa nelle tantissime immagini condivise. Nemmeno durante le tappe a New York o Los Angeles, città dove entrambe vivono abitualmente.

Poi, a fine maggio, l’ulteriore indizio che ha fatto esplodere i sospetti: Taylor Swift ha smesso di seguire Blake Lively su Instagram. Un gesto che nell’universo delle celebrità vale più di mille parole. Da lì in poi, il vuoto. Nessuna delle due ha commentato la situazione, ma il mutismo è stato interpretato da molti fan come conferma implicita di un litigio o comunque di un’incrinatura importante.

Cosa potrebbe essere successo?

Le speculazioni si moltiplicano. Alcuni parlano di un’incomprensione legata a progetti professionali non condivisi, altri di divergenze di tipo personale. C’è anche chi tira in ballo Ryan Reynolds, che in passato ha avuto un legame d’amicizia con alcuni degli ex di Taylor, ipotizzando un’eventuale presa di posizione da parte dell’attrice.

Ma la verità è che, al momento, nulla è certo. Le due protagoniste non hanno rilasciato dichiarazioni, e le uniche fonti sono ricostruzioni indirette o voci di corridoio. È anche possibile che si tratti solo di un periodo di distacco, come spesso avviene in ogni amicizia, e che i riflettori lo amplifichino esageratamente.

Taylor e Blake, La reazione dei fan

I fan delle due artiste, notoriamente molto attenti a ogni dettaglio, hanno reagito con una certa preoccupazione. Su TikTok e Reddit si rincorrono analisi dettagliate dei post, screenshot dei social e teorie più o meno fantasiose. Alcuni difendono Taylor, altri Blake, altri ancora sperano solo in una “pausa” temporanea.

Il silenzio di Taylor Swift e Blake Lively

In tutto questo, sia Taylor che Blake hanno continuato le loro vite pubbliche con il consueto aplomb. Taylor ha concluso il suo tour si sta riposando godendosi la storia d’amore con il campione di football americano Travis Kelce e sta lavorando alla promozione dei prossimi progetti discografici.

Blake ha ultimato le riprese del film It Ends With Us, e parteciperà come ospite a un evento benefico a settembre.