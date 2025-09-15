Taylor Swift c’è (ma nessuno la vede): l’ingresso “dietro il muro” a Arrowhead durante Chiefs–Eagles | VIDEO

Una clip diventata virale mostra Taylor Swift entrare al GEHA Field protetta da un pannello mobile—una sorta di “muro” che nasconde l’accesso ai corridoi riservati.

Nessun ingresso inquadrato dalle telecamere, nessuna inquadratura in suite né classici cutaway a bordocampo: la popstar c’era, ma ha scelto (o le è stato chiesto) di non farsi vedere. Fonti vicine all’entourage hanno confermato la presenza sugli spalti, ma in modalità super low‑profile.

Taylor Swift dai Chiefs, perché tutta questa discrezione

Le ragioni di tanta discrezione non sono state rese pubbliche. Resta il dato: rispetto al solito format—arrivo immortalato, outfit virale, reazioni live in suite—questa volta ha prevalso la linea della riservatezza.

Un precedente che potrebbe caratterizzare tutta la stagione della squadra di Kansas City? Forse: anche perché va sottolineato che per quanto il fidanzamento tra la cantante e Travis Kelce, superstar dei Chiefs sia considerato un ottimo affare per la squadra, molti tifosi cominciano a mal sopportare la curiosità nei confronti dell’artista che sta togliendo attenzione alla squadra. Soprattutto dopo la sconfitta nell’ultimo Superbowl.

In passato, tra fischi isolati in trasferta e una certa attenzione collaterale che talvolta distoglie dal gioco, il team ha sperimentato vari protocolli di accesso più discreti. L’uso del “muro mobile” riduce gli assembramenti nei tunnel e limita la visibilità a telecamere e smartphone.

Taylor Swift e lo stadio protetto

Si tratta della prima apparizione di Taylor Swift a una gara dei Chiefs dopo l’annuncio del fidanzamento con Travis Kelce, suggellato da una proposta in giardino e da un anello dal taglio vintage che ha monopolizzato il gossip.

In queste settimane la cantante è stata avvistata al compleanno di Brittany Mahomes a Nashville e all’inaugurazione del ristorante 1587 Prime che il fidanzato e Patrick Mahomes hanno aperto e qui ha assaggiato il drink che porta il suo nome. Ad Arrowhead, invece, l’attenzione è rimasta (volutamente) sul campo.

🚨| Better look at Taylor Swift arriving at the Chiefs game, hidden behind a wall. pic.twitter.com/PyM4BuqfTF — The Swift Society (@TheSwiftSociety) September 14, 2025

Clima e cornice: un rematch ad alta tensione

La partita contro Philadelphia era la più attesa del primo mese NFL: rematch del Super Bowl e stadio esaurito. In curva non sono mancati i riferimenti pop (anche cartelli ironici sul tema “anelli” dopo il fidanzamento), ma lo show stavolta ha lasciato spazio al peso sportivo dell’incrocio, tra rumor di presenze illustri e totale blackout delle regie sulla suite di Taylor.

Serata complicata per i Chiefs: il rematch se lo prende Philadelphia, 20–17. Kansas City scivola a 0–2 e infila la terza sconfitta consecutiva del ciclo Mahomes–Kelce, un’anomalia per una dinastia abituata a strisce vincenti. Proprio Kelce vive un momento chiave negativo: un drop in end zone che si trasforma, nella stessa azione, in un intercetto sanguinoso e cambia l’inerzia della gara condiziona la prestazione del tight end apparso anche un po’ nervoso in un momento di protesta nei confronti della sua panchina.

Taylor Swift ha seguito in trepidante attesa la partita, seguita dagli obiettivi dei fan posizionati sotto la tribuna, per poi sparire nella parte interna dello stadio.