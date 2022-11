Taylor Swift batte se stessa. Non è la prima volta per la cantante americana al centro di record che, lei stessa, supera in successive occasioni. In questo caso parliamo di “Anti-hero”, il primo singolo rilasciato per promuovere ‘Midnights’, il suo ultimo disco di inediti già oggetto di vendite elevatissime. Il brano è nuovamente al numero 1 della Billboard Hot 100, la classifica americana delle canzoni di maggior successo, tra vendite e streaming. E questo risultato ha permesso alla Swift di battere la permanenza di un’altra sua hit, “Shake it off”, uscita nel 2014.

Anti-Hero, però, non è il miglior risultato della popstar. Il singolo più longevo al numero 1 di Taylor Swift è “Blank Space”, pubblicato nel 2014, che ha trascorso sette settimane in cima alla chart statunitense.

Con cinque settimane al numero 1, “Anti-Hero” (qui il video) ha raggiunto “Heat Waves” di Glass Animals e il cast di “We Don’t Talk About Bruno” di Encanto come la seconda canzone numero 1 più longeva del 2022, dietro “As It Was” di Harry Styles (15 settimane), trionfatore assoluto di quest’anno.

Parlando di dischi, invece, sebbene sia stato pubblicato in ottobre, Midnights è il terzo album al numero 1 più longevo dell’anno, con quattro settimane in cima alla classifica. Un Verano Sin Ti di Bad Bunny ha avuto 13 settimane al numero 1, e la colonna sonora del film Encanto ne ha avute 9. Sono rimaste solo cinque settimane complete di monitoraggio del 2022, quindi è possibile che Midnights possa ancora salire in classifica.

Taylor Swift, i singoli arrivati alla numero 1 nella classifica Billboard

Ecco tutti i brani di Taylor Swift arrivati al numero 1 della Billboard Hot 100, nel corso della sua carriera. Gli altri successi n. 1 di Swift includono: “We Are Never Getting Back Together” (tre settimane); “Bad Blood” con Kendrick Lamar (una settimana); “Look what you made me do” (una settimana); “Willow” (una settimana); “All Too Well (Taylor’s Version)” (una settimana); e “Cardigan” (una settimana).