Taylor Swift non si esibirà più a Vienna, nei tre concerti previsti nel fine settimana. L’Eras Tour della cantautrice subisce un improvviso stop per il sospetto di un possibile attacco terroristico pianificato durante i live della popstar. Tmz ha raccontato, nelle ultime ore, la decisione presa dalle autorità, convinte che sia ancora troppo rischioso concedere il via libera alle performance in programma.

Il sito americano ha svelato l’arresto di due uomini accusati di essere alla base del presunto complotto. Ma le autorità non sono del tutto sicure di aver fermato tutti i terroristi coinvolti nell’attacco pianificato. Hanno sottolineato che la minaccia è stata “minimizzata”, ma incombe ancora una minaccia “astratta”.

Gli artificieri hanno trovato del materiale per fabbricare bombe a casa di un diciannovenne austriaco. I due uomini arrestati erano radicalizzati e avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. Secondo le attente indagini delle scorse settimane, era stato pianificato un attacco durante una delle tre date previste in questo fine settimana a Vienna.

E da qui la decisione di fermare le esibizioni e cancellare i live previsti:

“Gli spettacoli del Taylor Swift per il The Eras Tour a Vienna sono stati annullati a causa della conferma da parte dei funzionari governativi di un attacco terroristico pianificato… Non abbiamo altra scelta che annullare i 3 spettacoli programmati per la sicurezza di tutti”.

I biglietti saranno rimborsati ma adesso gli interrogativi rimangono e si aprono anche sulle ripercussioni nei prossimi concerto in vista. Taylor Swift, infatti, a breve è attesa allo Stadio Wembley a Londra per continuare il tour dei record.