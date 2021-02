Tancredi è il nuovo ingresso nella scuola di Amici 20. Il giovane cantante -che ha appena 19 anni- ha vinto la sfida con Evandro, studente inserito nel programma fin dall’esordio. La competizione è stata richiesta da Arisa che ha chiesto di assistere a questa sfida perché convinta che Tancredi fosse meritevole di entrare nel talent show.

A giudicare le due esibizioni a testa, è stato Luca Dondoni che ha così espresso il suo verdetto a favore di Tancredi (questo il suo account Instagram)

“Una cosa che devi imparare, Tancredi., è guardare negli occhi chi ascolta la tua canzone. Non hai scambiato il mio sguardo mai. Questo imparalo. Cosa che invece, fai benissimo tu, Tancredi. Sei più abituato allo spettacolo, a una scuola di Amici. Mi sentire male se non mettessi sulla bilancia voi due e guardavi per quello che ho sentito oggi. Non posso mandare via Tancredi. Per cui, credo sia giusto, per la forza che ci ha messo, per le idee che ha mischiato… Ti sei guardato in giro, hai studiato bene, ti sei espresso oltre che cantare. Mandarti via sarebbe un peccato. In un bilanciamento di questo tipo, Evandro, devo far passare Tancredi”