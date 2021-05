Iride, il disco di debutto di Tancredi, ha debuttato al quarto posto della classifica degli album più venduti in Italia. Un successo per il giovane artista arrivato al serale di Amici 20 nella squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini.

Continuano i successi per il cantautore che conquista il disco d’oro per il singolo “Las Vegas” (dati diffusi da Fimi/Gfk Italia)

Il singolo, con oltre 12 milioni e mezzo di stream, nella top10 della classifica Top50 di Spotify (alla posizione n.6) e stabile nella Viral 50, è contenuto in “Iride” (Warner Music), EP d’esordio di Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, tra i protagonisti dell’edizione di Amici 20.

Il disco è uscito venerdì 14 maggio ed entrato direttamente nella Top 5 della classifica Fimi Top Album (dati diffusi venerdì da Fimi/Gfk). All’interno sono contenuti anche “Fuori di testa” (oltre 2 milioni di stream su Spotify) e “Leggi dell’Universo” (oltre 1 milione e mezzo di stream su Spotify).

Abbiamo intervistato Tancredi per parlare della sua esperienza ad Amici 20, del suo rapporto con gli altri concorrenti del programma, sul successo del suo esordio e sui prossimi progetti.

Del suo ottimo riscontro anche in classifica, lo stesso Tancredi confessa:

“Onestamente non me l’aspettavo perché quello che avevo costruito fuori, l’ho costruito in meno tempo. Ero l’ultimo arrivato, sono arrivato negli ultimi tre mesi. Non me l’aspettavo che ci fosse così tanta gente ad ascoltare le mie canzoni. Una bella storia, le certificazioni mi stanno rendendo fiero e soddisfatto di quello che sto facendo”