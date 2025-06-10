Tananai, storia finita con la fidanzata Sara? “Lei se ne è andata di casa”

Tra Tananai e Sara Marino c’è stata la rottura definitiva? C’è un nuovo indizio e sono avanzate le ipotesi sul loro addio.

La storia d’amore tra Tananai e Sara Marino sarebbe volta al termine. L’indiscrezione è nata da un indizio social pubblicato dalla ragazza sui suoi profili social. Insieme dal 2021, la coppia è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito di restare distante dalle luci dei riflettori. Il cantante aveva però annunciato l’imminenza convivenza, con cui entrambi avrebbero iniziato un nuovo capitolo della loro vita. Pare però che adesso Sara abbia deciso di trasferirsi.+

Tananai e il racconto sulla convivenza

Lo scorso anno l’artista era stato intervistato dal Corriere della Sera, e in quella occasione aveva confessato di aver deciso di prendere casa insieme alla compagna. “Sono andato a convivere con la mia ragazza, un passo significativo, bello e complesso…” – aveva raccontato lui – “La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico“. In una dichiarazione rilasciata invece per il podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, aveva svelato di aver vissuto il periodo “boom” con lei, parlando di come entrambi fossero molto innamorati nonostante gli up and down.

“Mi ha aiutato molto” aveva detto lui – “C’è stato un momento di assestamento in cui lei aveva le sue paranoie e io avevo le mie. Però sto con lei per un motivo“. E ancora: “Per me c’è stata, abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita che stava cambiando e di conseguenza anche la sua, è stata una ragazza molto intelligente e molto sensibile. Per quello ci sto insieme“.

Le ipotesi sulla rottura

I due potrebbero essersi detti addio. Un’ipotesi- questa – che si sta facendo spazio sul web per via di alcuni indizi pubblicati dalla diretta interessata sui social. L’architetta ha infatti postato una foto che ritrae degli oggetti in una casa e un bigliettino con scritto “casa di Sara“.

Nella didascalia ha invece scritto: “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto“.

Chi è Sara Marino

Colei che ha conquistato il cuore del cantante è una interior artchitect, è nata nel 1997 e ha vissuto a Milano per molti anni. Ha inoltre conseguito la laurea nel 2019, anno in cui ha ottenuto il titolo di architetto presso il Politecnico di Milano. La loro storia d’amore ha appunto avuto inizio nel 2021, quando lei è comparsa anche nel videoclip di Esagerata, singolo che Tananai ha presentato a Sanremo Giovani. Di lei non si hanno molte altre informazioni su di lei.