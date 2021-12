Tananai partecipa a Sanremo 2022 con Sesso Occasionale

Tananai parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Sesso Occasionale. Il titolo della canzone del cantante 26enne è stato svelato al termine della finale di Sanremo Giovani 2021, quando Amadeus ha decretato i tre vincitori che hanno ottenuto l’accesso, di diritto, alla categoria Big di Sanremo 2022.

Tananai ha preso parte a Sanremo Giovani 2021 con la canzone Esagerata, risultando uno dei tre vincitori insieme a Matteo Romano e Yuman e classificandosi, precisamente, al secondo posto.

Per il cantante e produttore milanese, si tratterà della prima esperienza in assoluto alla kermesse sanremese.

Tananai a Sanremo 2022: discografia

La carriera di Tananai è iniziata nel 2017 con un album di musica elettronica dal titolo To Discover And Forget, pubblicato con il nome d’arte di Not For Us.

Una volta conclusosi il progetto Not For Us, Tananai ha cominciato a scrivere, interpretare e produrre brani in italiano, pubblicando una serie di singoli dal 2019 ad oggi.

I primi singoli pubblicati da Tananai sono stati Volersi Male, Bear Grylls, Ichnusa e Calcutta. Nel 2020, il cantante 26enne ha pubblicato un EP dal titolo Piccoli Boati, contenente il singolo Giugno.

Nel 2021, invece, Tananai ha pubblicato il singolo Baby Goddamn che ha superato il milione di stream su Spotify.

Sempre nel 2021, l’artista ha pubblicato il singolo Maleducazione.

Il suo nome appare anche tra gli ospiti dell’ultimo album pubblicato da Fedez, Disumano. Fedez e Tananai hanno collaborato insieme per il brano Le madri degli altri:

Pensavate avrei sgravato per sto post eh invece no il bravo ragazzo che è in me spera vi stia piacendo “Le Madri degli Altri” con Fedez.

Il cantante milanese ha anche collaborato con Jovanotti, remixando il singolo Il Boom.