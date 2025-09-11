Tananai, nuova fiamma in vista? La montagna nasconde un indizio romantico

Anche se le vacanze per molti sono finite e il gossip è tornato alla sua temperatura di sempre, c’è chi prolunga la bella stagione regalando allo stesso tempo una nuova pagina alla cronaca rosa. Si tratta di Tananai che in queste ultime ore ha alimentato un mistero dalle sfumature romantiche sulla sua vita privata.

L’artista, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con le sue canzoni, sembra essere al centro di un nuovo capitolo sentimentale. Dopo l’annuncio della separazione dalla storica fidanzata Sara Marino, Alberto Cotta Ramusino (questo il suo nome all’anagrafe) avrebbe aperto il suo cuore ad una nuova donna, non proprio sconosciuta al mondo dello spettacolo.

Tuttavia i fan lo sanno bene: quando l’amore bussa.. è difficile far finta di non sentire e in queste ultime ore alcuni dettagli social non sono sfuggiti agli occhi più attenti.

Solo supposizioni o è nata una nuova coppia?

Tananai è finito al centro del gossip per una “fuga in montagna” che ha coinvolto anche Camihawke, alias Camilla Boniardi, amatissima content creator brianzola. Una coincidenza che difficilmente può passare inosservata, soprattutto se a segnalarla sono state le stories di chi li ha incontrati entrambi nello stesso posto e a distanza di pochissimi minuti. E così il chiacchiericcio si è fatto insistente: amicizia o qualcosa di più?

Il luogo dell’avvistamento non è casuale: un rifugio nel cuore del Comasco, ai piedi dei Corni di Canzo. Uno scenario perfetto per un weekend di relax e, perché no, di complicità. L’idea di una gita a due, anche se non confermata, è bastata ad accendere la fantasia del web. Lì dove spesso la discrezione dei protagonisti incontra l’incontenibile entusiasmo dei follower, pronti a leggere tra le righe di ogni gesto.

A parlare sono le immagini condivise dallo staff del rifugio, che prima ha immortalato il cantautore e subito dopo la creator, confermando così la loro presenza nello stesso luogo. Dettagli che, presi singolarmente, potrebbero sembrare insignificanti, ma che insieme costruiscono un piccolo mosaico di possibilità. Non è la prima volta che i due vengono accostati da rumors, ma l’episodio montano sembra dare maggiore concretezza ai pettegolezzi. È altrettanto vero, tuttavia, che nulla vieta di pensare a una giornata trascorsa in compagnia di amici comuni o semplicemente a un’amicizia nata da passioni condivise.

A rendere più credibile l’ipotesi di una nuova fiamma c’è anche un dettaglio non secondario: entrambi, al momento, sarebbero ufficialmente single. Se Tananai avrebbe per l’appunto chiuso la sua relazione con Sara Marino poco prima dell’estate, Camihawke avrebbe detto addio da alcuni mesi ad Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids. Due storie giunte al capolinea, che avrebbero lasciato spazio a nuove possibilità sentimentali. Nel frattempo, Tananai ha confidato di voler cambiare aria e di sognare un periodo di vita in Giappone. Un progetto che potrebbe aprire scenari inediti anche sul piano personale. E i fan già fantasticano: Camihawke lo seguirà dall’altra parte del mondo? Oppure la montagna resterà solo un episodio isolato, destinato a finire nel dimenticatoio delle cronache rosa?