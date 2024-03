Da poco tornato in radio, streaming e download digitale con il suo nuovo singolo “Veleno“, Tananai ha risposto ad alcune domande dei fan, via Instagram Stories, raccontando lati di sè e curiosità che non tutti sapevano. A chi gli ha chiesto se scriverà mai un libro, con sincerità il cantautore ha rivelato:

“No, me l’hanno chiesto però ovviamente no perché gli alberi si vendicherebbero. Perché dovrei scrivere un libro, poi adesso? Sono nato l’altro ieri, poi la carta ha bisogno di restare lì”

Il duetto dei suoi sogni, tra gli artisti stranieri, è sicuramente con Post Malone.

A chi, inoltre, gli ha chiesto “Dopo quanti tentativi ci sei riuscito?” ha spiegato:

“In realtà non è che ci sia riuscito, per quello che intendo io. Dopo 12 anni che facevo musica sono stato considerato, ma ho passato delle fasi. Dopo il primo Sanremo sono diventato famoso come un meme, poi andando avanti, andando avanti ho fatto vedere comunque che so cantare, so fare delle canzoni che sono piaciute e adesso devo consolidare quella parte lì, devo confermarmi, che è la parte più difficile. Riuscirci è, per la mia idea, quando fra trent’anni ancora sarò su un palco. Lì direi che ci sono riusciuto”.

Tananai, Tour 2024

Tananai nei prossimi mesi pubblicherà anche il suo nuovo album che vedrà la luce prima dell’inizio del suoi tour, in partenza a inizio novembre 2024. A seguire potete leggere il calendario completo con tutte le date annunciate, ad oggi, con la prima tappa a Jesolo (il 2 novembre) e l’ultimo live previsto per il 3 dicembre 2024 alla Inalpi Arena di Torino. I biglietti sono già disponibili per l’acquisti.

02/11/24 – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

04/11/24 – Milano – Forum

08/11/24 – Firenze – Nelson Mandela Forum

09/11/24 – Padova – Kioene Arena

12/11/24 – Bari – Palaflorio

15/11/24 – Eboli (SA) – Palasele

20/11/24 – Roma – Palazzo dello Sport

23/11/24 – Livorno – Modigliani Forum

27/11/24 – Bologna – Unipol Arena

29/11/24 – Pesaro – Vitrifrigo Arena

03/12/24 – Torino – Inalpi Arena