“Scusi, può alzare un po‘?” Questo chiede Tananai, al tassista, mentre è in viaggio, domandando di alzare il volume di “Tango“, in quel momento in radio. Dopo aver acconsentito, il guidatore gli domanda “Le piace questa?” “Mi piace, mi piace molto“. Poi il cantante chiede se è gradita anche all’autista e lui annuisce “Mi fa piacere, mi fa piacere che abbiamo dei gusti in comune“. Il video è stato caricato dallo stesso Tananai sul suo profilo Instagram, durante un viaggio in auto, mentre si riprende, divertito, perché il tassista non l’ha riconosciuto.

“Hai seguito il Festival?” domanda il guidatore mentre a Tananai viene da ridere. “Sì, s’ì, l’ho seguito…, ero al Festival in realtà. Sono Tananai!“. “Tu sei quello? Davvero? Mo’ ci facciamo una foto!”.

Poi smentisce il rumor secondo il quale sarebbe il nipote di Antonacci. “No, è una ca**ata che dicono! Non so chi sia Biagio Antonacci! Lo odio, no non è vero”. Paolo Antonacci è stato co-autore di “Tango” e con Biagio Antonacci, invece, Tananai ha cantato al Festival di Sanremo 2023 nella serata delle cover.

Qui sotto potete vedere il video del divertente scambi di battute:

Tananai si è classificato al quinto posto alla finale di Sanremo 2023. Davanti a lui Ultimo con “Alba”, poi Mr Rain con la sua “Supereroi” e al secondo posto Lazza con “Cenere”. Il vincitore fu Marco Mengoni con “Due vite”.

Due giorni fa, il cantante ha festeggiato, su Instagram, il disco d’oro per “Tango” che, al momento, si trova in quinta posizione tra i singoli più venduti in Italia:

TANGO disco d’oro. Grazie perché sento che diventa vostra ogni giorno un po’ di più 🤍

Alla finale di Sanremo 2023, Tananai ha dedicato il brano ai protagonisti del suo video Maksym e Olga Rastieriaiev, con la figlia Liza: una coppia di giovani ucraini di cui viene ripercorsa la vita tra il prima del 24 febbraio 2022 e la guerra, dalla quotidianità alla separazione, visto che lui è partito per il fronte e lei si è trasferita per un po’ in Italia.