Ospite della semifinale di X Factor 2022, Tananai ha interpretato due pezzi tratti dal nuovo album, “Rave/Eclissi”, prima “Quelli come noi” e poi l’ultimo singolo rilasciato, la ballad “Abissale”. Poco dopo, intervistato da Francesca Michielin, ha svelato una notizia in anteprima: il primo concerto al Forum di Assago, a Milano, l’8 maggio 2023. Poco dopo, sempre via Instagram Stories, il cantautore ha condiviso un breve video davanti al Forum, confermando la tappa ad Assago. Poco dopo, però, la domanda dei fan è arrivata puntuale: e il concerto previsto al Fabrique il 18 maggio prossimo?

A rispondere all’interrogativo è stato sempre Tananai, via social:

“Agli amori della mia vita (voi) che me lo state chiedendo. La data che era prevista per il Fabrique il 18/05/2023 è stata spostata al Forum di Assago. I biglietti acquistati in precedenza sono validi per la data del Forum. Domani vi darò il link per i nuovi biglietti. Scusate se non l’ho spiegato bene ma ero molto emozionato. Grazie”

Cliccate qui se volete rimanere aggiornati per l’acquisto. In fondo alla pagina, fra poche ore, sarò possibile avere notizie in merito ai biglietti disponibili.

Tananai darà il via al “Rave/Eclissi” tour il 5 maggio 2023 a Napoli, per poi esibirsi a Roma, Firenze e Padova. Queste le date, ad oggi, annunciate dal cantautore, reduce da un 2022 indimenticabile dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dall’ultimo posto in classifica ai primi posti nelle charts Fimi e in radio, grazie ai successi di “Sess0 occasionale”, “Baby Goddamn” (ritornata in auge e pubblicata nel marzo 2021) e con il nuovo singolo, “Abissale“, estratto dal nuovo disco Rave/Esclissi.

Tananai, attraverso il comunicato ufficiale, ha spiegato il titolo dell’album è un “sunto delle due anime” che lo caratterizzano, la parte “più leggera e cazzona”, che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, e un “lato più introspettivo”.