Tale e Quale Show, colpaccio Carlo Conti: annunciati tre super ospiti

La nuova edizione di Tale e Quale Show arriva con la prossima stagione e per Carlo Conti è tempo di preparativi. Dopo il successo del Festival di Sanremo, il conduttore è pronto a riproporre il programma delle imitazioni con una marcia in più.L’idea potrebbe arrivare da una soluzione consolidata a Ballando con le Stelle. Milly

La nuova edizione di Tale e Quale Show arriva con la prossima stagione e per Carlo Conti è tempo di preparativi. Dopo il successo del Festival di Sanremo, il conduttore è pronto a riproporre il programma delle imitazioni con una marcia in più.

L’idea potrebbe arrivare da una soluzione consolidata a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci aveva intuito l’audience della figura del ballerino per una notte e ora Carlo Conti potrebbe fare lo stesso.

I rumors potrebbero farsi sentire sui social e azzardare anche i nomi degli imitatori per una sera. Carlo Conti potrebbe trovare figure già amate dal pubblico, per calarle in un contesto nuovo e intrigante.

Chi saranno i super ospiti che stanno trapelando in queste ore sui siti di gossip? L’attesa potrebbe finire presto. Sono volti noti della televisione e delle soap opera firmate Rai e le loro imitazioni potrebbero lasciare senza parole.

La nuova edizione

La nuova edizione di Tale e Quale Show andrà in onda il prossimo 26 settembre. La gara delle imitazioni con un tocco retrò non manca di sorprendere il pubblico affezionato e non con una novità: i super ospiti.

A quanto si apprende, i super ospiti sono dei personaggi già famosi – come gli altri concorrenti – ma non sappiamo se entreranno in gara. In ogni caso, gli ospiti saranno protagonisti per una sola puntata e le loro imitazioni saranno una sorpresa. Chi saranno i primi?

I nomi dei super ospiti

Secondo quanto evidenziato dal settimanale Oggi, parliamo di tre donne dello spettacolo ospiti di Carlo Conti a Tale e Quale Show. Il riferimento è a Nadia Rinaldi, grande attrice italiana che si è formata alla Scuola di Proietti, Serena Grandi, star dei film degli anni Ottanta un po’ hot, e Nina Soldano, nota per essere – tra gli altri ruoli – da anni Marina Giordano di Un Posto al Sole.

Non sappiamo ancora a quali imitazioni Carlo Conti ha pensato per loro. La scelta sarebbe arrivata a seguito di alcune polemiche secondo la fonte. Le attrici si sarebbero lamentate del cast di concorrenti di Tale e Quale Show. La Rinaldi aveva pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dove si era lamentata di essere stata convocata per un provino a cose fatte, senza fare il nome del programma. “Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po’ di rispetto!” si legge.