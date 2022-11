Take 4 è una canzone di Shiva, rilasciato nelle scorse ore e schizzato direttamente al primo posto del video musicali, in tendenza su YouTube. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere il testo e vedere il video ufficiale.

Take 4, Significato canzone e video

Nel brano, Shiva fa riferimenti alla città di Milano tra presente e passato. Il rapper critica anche la situazione attuale nel nostro Paese e lo fa mettendo se stesso a confronto (“Mi chiedi che faccio? (Gang, gang) Apro gli occhi all’Italia, Dico le mie rime, sono una minaccia (Gang, gang, Infatti lo Stato ci lascia per strada (Bu-bu)””. E il paragone tra passato e presente torna in più circostanza, tra le difficoltà e di allora e il successo, la ricchezza di oggi (“Scendevo a Bisceglie, prendevo il due e venti, Ora li metto tutti in uno zaino LV (Milano)””

Potete cliccare qui per vedere il video ufficiale di Take 4 di Shiva e ascoltare la canzone.

Shiva, Take 4, Testo canzone

Andiamo, let’s go

Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo

Diego

Bu-bu Milano (Bu-bu Milano)

Questa è Milano (Andiamo, andiamo)

Santana gang (Gang)

Santana, Santana, Santana, Santana, Santana

Ehi (Gang, gang, gang)

Ehi (Gang, gang, gang)

Take 4, figlio di puttana

Il mio nome è Santana, voglio tutto il fumo (Milano)

L’ultimo che ha sfidato la squadra

Gli ho cambiato nome, adesso è nessuno (Bu-bu, Milano)

Case trap mi han lasciato l’odore ma anche un talento e dei cerchi ventuno (Skrt-skrt)

Ciò che è mio non può essere tuo

Ora esco io prima del dio su Google (Milano)

Coppo nuova whip, accendi i fanali (Skrrt-skrrt)

Corro sulla sheet come Dele Alli (Skrrt-skrrt)

Fotto queste bitch, diventan virali

Mi succhiano il cazz0, mi succhiano l’hype (Ahah)

Mi trovi su un Jeep coi sedili adatti (Pam-pam-pam-pam-Milano)

O in mezzo alla street con i miei soldati

Se ci conti in dieci, siamo dieci armati

No, non scherzo un cazzo, vieni qui a sfidarci

Eh-oh, che cos’è il bon ton?

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Questa è Milano)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Take 4, take 4)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Take 4)

Eh-oh, che cos’è il bon ton? (Let’s go)

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Santana, Santana)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Pew-pew-pew-pew)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Gang, gang, gang)

Eh-oh

Mi chiedi che faccio? (Gang, gang) Apro gli occhi all’Italia

Dico le mie rime, sono una minaccia (Gang, gang)

Infatti lo Stato ci lascia per strada (Bu-bu)

Appesi ad un filo o ad una cravatta (Milano)

Parlano di aiuto, ma il mio blocco è in fiamme

Vogliono il mio nome su una prima pagina (Milano)

Non di una rivista, bensì di un giornale

Tolgo la sicura e mi proteggo l’anima (Santana)

Entriamo ai locali, tutti incappucciati

Con fuori i diamanti, AP caricati

Ricchi come ebrei, come gli Emirati

Siamo come dei tra questi palazzi (Bu-bu)

I miei sono veri, sono trasparenti (Esatto)

Al contrario dei vetri, sono opachi neri (Andiamo)

Scendevo a Bisceglie, prendevo il due e venti

Ora li metto tutti in uno zaino LV (Milano)

Mo siamo al top, siamo al T-O-P

Non c’è più un god, non c’è G-O-D

Fare ‘sta merda è l’ABC

Quindi capisci, siam pratici

Accendi l’iPhone, siamo pronti alla war

Chiama il pronto soccorso (Andiamo)

Sembra che ho ucciso Milano perché da adesso è dipinta di rosso

Eh-oh, che cos’è il bon ton?

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Questa è Milano)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Take 4, take 4)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Take 4)

Eh-oh, che cos’è il bon ton? (Let’s go)

I miei fra’ King Kong, vanno verso gli euro (Bu-bu, Milano)

Metti il turbo in on, accendi l’iPhone se vuoi fare il serio (Santana, Santana)

Bossoli, din-don, nella Louis Vuitton per tornare intero (Pew-pew-pew-pew)

Ancora per strada, oh mamma, oh (Gang, gang, gang)

Eh-oh