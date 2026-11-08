Il 6 luglio 2026 l’Ippodromo Snai La Maura di Milano ha ospitato una delle serate più attese del rock alternativo internazionale degli ultimi anni: System of a Down e Queens of the Stone Age sullo stesso palco, con Acid Bath a completare una lineup che pochi festival europei avrebbero potuto mettere insieme. La serata era parte del cartellone dell’I-Days Milano, e per chi segue il rock con una certa continuità, la presenza dei System of a Down agli I-Days Milano rappresentava qualcosa di più di un semplice concerto: era la chiusura di un cerchio aperto nel 2020, quando la data italiana era stata rinviata insieme a gran parte del calendario live mondiale.

Un ritorno atteso sei anni: cosa significava rivedere i System of a Down a Milano

I System of a Down non sono una band che torna spesso in Italia. Il gruppo armeno-americano ha sempre mantenuto un rapporto selettivo con i palchi europei, scegliendo le date con parsimonia e concentrandosi su festival di grande capienza piuttosto che su tour strutturati. Il rinvio del 2020 aveva lasciato un vuoto che, per molti fan, era rimasto aperto per anni. Quando la conferma della data milanese era arrivata, il mercato secondario dei biglietti aveva già iniziato a muoversi in modo significativo, segnale concreto della domanda compressa che si era accumulata nel tempo.

L’Ippodromo Snai La Maura è la location che l’I-Days utilizza ormai da diversi anni per le sue serate di punta: uno spazio aperto, capace di contenere decine di migliaia di persone, con una logistica collaudata per eventi di questa scala. Per una serata come quella del 6 luglio, con tre band di questo peso, la scelta della venue era obbligata. Non esistono molti posti a Milano in grado di reggere una simile pressione di pubblico.

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Il ritorno dei System of a Down a Milano non era solo una questione di fedeltà al live. La band non pubblica un album di inediti dal 2005, quando uscirono Mezmerize e Hypnotize a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Ogni loro apparizione dal vivo è quindi, per definizione, un evento che si regge interamente sul catalogo storico, su brani che una generazione di ascoltatori ha metabolizzato in adolescenza e che oggi riascolta con una familiarità quasi fisica. Chop Suey!, B.Y.O.B., Toxicity: sono pezzi che non hanno bisogno di presentazioni, ma che dal vivo acquistano una densità diversa, soprattutto in un contesto outdoor dove la distorsione si espande nello spazio.

Queens of the Stone Age: non una spalla, ma un secondo headliner

Mettere i Queens of the Stone Age in una posizione di supporto rispetto ai System of a Down è una semplificazione che non regge all’analisi. La band guidata da Josh Homme ha un catalogo che va da Rated R fino ai lavori più recenti, e una presenza live che negli ultimi anni ha continuato a crescere in termini di produzione e impatto scenico. La serata del 6 luglio all’I-Days aveva quindi la struttura di un doppio headliner, con due band che si rivolgono a pubblici parzialmente sovrapposti ma con storie e sensibilità distinte.

Il rock dei Queens è più spostato verso il groove e una certa psichedelia desertica, lontano dalla compressione e dalla velocità che caratterizzano i System of a Down. Mettere le due band nella stessa serata significava costruire un programma con una dinamica interna precisa: Acid Bath in apertura, i Queens a riscaldare un pubblico già in temperatura, i System of a Down a chiudere con il peso specifico che solo un headliner di quella statura può portare.

Acid Bath, terza band in scaletta, è un nome che dice poco al pubblico mainstream ma moltissimo a chi frequenta il metal alternativo e il sludge degli anni Novanta. La band di New Orleans, attiva nella prima metà del decennio, ha lasciato due album che sono rimasti punti di riferimento per chi ha seguito quella scena: When the Kite String Pops e Paegan Terrorism Tactics. La loro presenza all’I-Days era un segnale della cura con cui era stata costruita la lineup, pensata non solo per massimizzare i nomi riconoscibili ma per dare una coerenza stilistica all’intera serata.

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L’I-Days Milano come punto di riferimento per il rock internazionale

La serata del 6 luglio 2026 si inserisce in una tendenza che l’I-Days Milano ha consolidato nel corso degli anni: quella di costruire serate tematiche con una logica curatoriale che va oltre la semplice accumulazione di nomi. Un festival che riesce ad avere System of a Down e Queens of the Stone Age nella stessa data non sta solo vendendo biglietti, sta facendo una scelta editoriale precisa sul tipo di pubblico che vuole attrarre e sul tipo di esperienza che vuole offrire.

Per il mercato live italiano, eventi di questo tipo hanno un peso specifico che va oltre il singolo concerto. Attirano pubblico da tutta Europa, generano un indotto significativo per la città ospitante e contribuiscono a posizionare Milano come destinazione per il turismo musicale internazionale. Non è un dettaglio marginale: in un periodo in cui la competizione tra festival europei per accaparrarsi i grandi nomi del rock è sempre più accesa, riuscire a portare all’Ippodromo una serata come quella del 6 luglio è un risultato che merita di essere letto anche in chiave di mercato.

Chi volesse approfondire la storia e il catalogo dei System of a Down può trovare materiale di riferimento sul sito ufficiale della band, che raccoglie anche gli aggiornamenti sui loro movimenti futuri.

La serata del 6 luglio all’I-Days ha dimostrato che il rock alternativo degli anni Novanta e Duemila non è diventato nostalgia da museo: è ancora capace di riempire spazi enormi e di generare quella tensione collettiva che solo pochi generi musicali riescono a produrre. I System of a Down, i Queens of the Stone Age e Acid Bath hanno offerto tre prospettive diverse su quel mondo, e Milano ha risposto con la presenza che una lineup del genere meritava.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.