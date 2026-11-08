Richard Lloyd, addio alla chitarra dei Television che cambiò il rock newyorkese

Richard Lloyd è morto a 75 anni. Chitarrista, cofondatore dei Television e volto chiave del rock newyorkese degli anni Settanta, si è spento il 7 novembre nella sua casa di Chattanooga, in Tennessee.

La causa della morte è un colangiocarcinoma, tumore delle vie biliari diagnosticato nel marzo di quest’anno. Con lui c’erano la moglie Sheila e il cane Willie Mays. Il suo nome resta legato soprattutto a “Marquee Moon”, l’album del 1977 in cui l’intesa elettrica con Tom Verlaine portò il punk fuori dai suoi confini più stretti, verso una musica nervosa, obliqua, piena di spazio. Un disco che avrebbe lasciato il segno su generazioni di chitarristi.

Da Pittsburgh al CBGB: così nacquero i Television

Nato a Pittsburgh il 25 ottobre 1951, Richard Lloyd trovò a New York il posto giusto per dare forma alla sua idea di musica. Nel 1973 entrò nei Television con Tom Verlaine, Richard Hell e Billy Ficca. Era una formazione destinata a diventare una delle più riconoscibili della scena che stava crescendo attorno al CBGB, il locale del Bowery da cui sarebbero passati anche Ramones, Patti Smith, Blondie e Talking Heads.

I Television cominciarono a suonare dal vivo nel 1974, in una città povera di certezze ma ricca di possibilità: pochi soldi, platee piccole, ascoltatori attenti. E la sensazione, netta, che il rock potesse essere riscritto da capo. Lloyd e Verlaine non si limitarono a inseguire l’urgenza del punk. Misero al centro due chitarre capaci di rincorrersi, sfiorarsi, aprire varchi improvvisi. Non semplice accompagnamento, ma trame, scarti, incastri melodici. Dopo l’uscita di Richard Hell e l’arrivo al basso di Fred Smith, quella formula trovò il suo equilibrio definitivo.

“Marquee Moon”, la chitarra solista e il dialogo con Tom Verlaine

“Marquee Moon”, uscito nel 1977, resta il cuore della storia di Richard Lloyd e dei Television. Brani come “See No Evil”, “Venus” e “Friction” mostrarono quanto spazio potesse aprirsi dentro una band essenziale. La lunga title track fece il resto: trasformò il rapporto tra le due chitarre in una specie di racconto, teso e imprevedibile. Lloyd non era la semplice spalla di Verlaine. Il suo fraseggio dava spinta ai pezzi, ne aumentava la tensione, li portava lontano dalle regole del rock da classifica di quegli anni. Dopo “Adventure”, pubblicato nel 1978, la prima stagione dei Television si chiuse.

La loro influenza, però, continuò a crescere nel post-punk e nel rock alternativo, arrivando fino a R.E.M., Sonic Youth e Johnny Marr. Lloyd avviò poi una carriera solista con “Alchemy” nel 1979, seguita da dischi come “Field of Fire” e “Real Time”, attraversando anche periodi segnati dalla dipendenza. Negli anni Novanta tornò con i Television per l’album omonimo del 1992 e suonò in lavori importanti di Matthew Sweet, tra cui “Girlfriend”, “Altered Beast” e “100% Fun”.

Nel 2017 raccontò la propria storia nel memoir “Everything Is Combustible: Television, CBGB’s and Five Decades of Rock and Roll”. Dopo la morte di Tom Verlaine nel 2023, la scomparsa di Lloyd chiude un altro capitolo umano di quella stagione. Resta però intatto quel dialogo elettrico fissato in “Marquee Moon”: uno di quei dischi che spiegano ancora cosa può diventare una chitarra quando smette di cercare solo il riff e comincia a disegnare spazio.