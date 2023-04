Peaches è la canzone colonna sonora del film campione di incassi, “Super Mario Bros“, al primo posto del box office anche in Italia. Il brano è cantato da Jack Black ed è un inno d’amore assoluto verso la Principessa Peach, tra i protagonisti della pellicola. E c’è già chi indica la canzone come certa nomination agli Oscar 2024.

“Peaches” è una canzone d’amore che appare in due segmenti nel film di Super Mario Bros..

In un momento di inattività, Bowser (doppiato da Jack Black) si siede al pianoforte e canta a squarciagola questa potente ballata sul suo amore per la Principessa Peach (doppiato da Anya Taylor-Joy) e sul suo piano per costringerla a sposarsi con lui. Più tardi, nella scena dei titoli di coda, si sente un Bowser miniaturizzato e imprigionato che riprende questa canzone nella sua gabbia mentre suona un pianoforte.

Peach, in italiano, significa “pesca”.

Super Mario Bros il film, Peaches di Jack Black: testo della canzone

This one is for my one and only true love

Princess Peach

Peach, you’re so cool

And with my star, we’re gonna rule

Peach, understand

I’m gonna love you ‘til the very end

[Chorus]

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Mario, Luigi, and a Donkey Kong, too

A thousand troops of Koopas couldn’t keep me from you

Princess Peach, at the end of the line

I’ll make you mine, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Peaches, Peaches

Peach, Peach

Super Mario Bros il film, Peaches di Jack Black: traduzione della canzone

Questo è per il mio unico vero amore

principessa Peach

Peach, sei così forte

E con la mia stella, regneremo

Peach, capisci

Ti amerò fino alla fine

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Ti amo, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Ti amo, oh

Mario, Luigi e anche un Donkey Kong

Mille truppe di Koopa non sono riuscite a tenermi lontano da te

Principessa Peach, al capolinea

Ti farò mia, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Ti amo, oh

Peaches, Peaches

Peach, Peach

Peaches, ascolta la canzone

Cliccando qui potete ascoltare il brano, disponibile anche in streaming, a seguire: