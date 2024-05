Rovazzi, il video del telefono rubato finisce al Tg5 per parlare di criminalità a Milano. Ma era solo per promuovere il nuovo singolo…

L’intenzione era sicuramente quella di far parlare di sé e di far diventare virale un video condiviso da migliaia di persone via social. E l’obiettivo è staro raggiunto. Ne hanno parlato anche al Tg, sottolineando come la situazione criminalità a Milano sia spesso fuori controllo. Peccato che il furto del telefono a Rovazzi mentre era in diretta su Instagram fosse solo una trovata pubblicitaria per annunciare il suo nuovo singolo, Maranza, in uscita domani insieme a Il Pagante.

“Eccomi ragazzi, scusate l’assenza, volevo innanzitutto ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato. Lato stampa è un po’ sfuggita la cosa però ci tenevo a tranquillizzarvi soprattutto perché era tutto finto. Lui è Giovanni, un bravissimo ragazzo e abbiamo fatto tutto questo perché domani a mezzanotte esce “Maranza”“

Il tutto era nato qualche giorno fa quando Rovazzi, impegnato in una diretta su Instagram, è stato “vittima” apparente di un furto del cellulare in diretta. Stava guardando il telefono, impegnato a parlare con i suoi followers quando, alle sue spalle, è apparso un ragazzo che, con fare circospetto, assisteva alla scena. Poi il cellulare “strappato” (?) dalle mani mentre continuava ad essere trasmesso il live della diretta Instagram, fino al buio totale dopo la corsa.

La notizia è stata riportata dai vari siti e telegiornali, spesso anche a sottolineare quanto ci si possa imbattere in situazioni non semplici da gestire in grandi città come Milano. In un periodo di furti, scippi e auto derubate, il telefono scippato purtroppo non sembrava così tanto fantascienza. E, invece, questo caso è fake, finto. Tutti gli altri però, ahimé, sono reali.

“Lato stampa è un po’ sfuggita la cosa” ha commentato Rovazzi, nel video condiviso su Instagram per l’annuncio del suo ritorno discografico. Una mossa di marketing sicuramente efficace con una finalità raggiunta. Peccato i servizi (con anche questo video…), ad esempio nel Tg5 di oggi nel parlare della criminalità a Milano sempre più in aumento. Ma tra i vari casi riportati, partendo dall’agente ferito in stazione a Lambrate, quello di Rovazzi era una notizia fake, di marketing. (Al minuto 5 il passaggio sul finto furto a Rovazzi).

Sperando che serva però a evidenziare il vero problema delle grandi metropoli. Perché gli altri esempi, lo ripetiamo, erano purtroppo veri.