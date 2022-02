Il Super Bowl 2022 si terrà, ora italiana, nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio. Quest’anno si disputerà a Los Angeles e, nell’halftime show, sono numerosi i cantanti che si esibiranno: Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar si uniranno a Dr. Dre. In questa edizione, infatti, la scelta degli organizzatori è ricaduta su alcune delle più grandi icone rap della West Coast di tutti i tempi per il Super Bowl LVI al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Ovviamente si terrà nell’intervallo tra l aprima metà della partita tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals.

Super Bowl 2022, quanto dura l’halftime show?

Non c’è una durata fissata per ogni halftime show. Nel 2021, The Weeknd ha dato vita ad uno spettacolo di 12 minuti. Lo spettacolo dell’intervallo di Jennifer Lopez e Shakira, due anni prima, è durato 14 minuti. Co

Super Bowl 2022, cantanti che si esibiranno e canzoni

Come già anticipato, sul palco si esibiranno Dr. Dre insieme a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Le canzoni non sono ancora confermate ma si parla di “Still D.R.E.”, considerato pezzo iconico e impossibile da non eseguire durante l’intervallo.

Dovrebbe esserci anche il brano “Nuthin’ but a ‘G’ Thang”. La canzone del 1992 è stata il grande successo dell’album storico di Dre “The Chronic” ed è considerata da molti una delle più grandi canzoni hip hop di tutti i tempi.

Da parte di Eminem ci si aspetta “Lose yourself”, uno dei suoi classici cavalli di battaglia e “My name is”, pezzo che l’ha portato alla fama internazionale.

Mary J Blige sicuramente eseguirà “Family Affair” anche perché il pezzo è prodotto proprio da Dr. Dre.

Kendrick Lamar è atteso con “Humble”, ampiamente presentato nei promo per l’esibizione del primo tempo del Super Bowl. È anche probabile che la sua canzone che il pubblico del Super Bowl conoscerà meglio.

Chi canterà l’inno?

Al Super Bowl 2022, la star della musica country Mickey Guyton canterà “The Star-Spangled Banner” domenica, mentre la cantante R&B Jhené Aiko eseguirà “America the Beautiful”.

Super Bowl 2022, dove vederlo in tv, in Italia?

In Italia sarà possibile seguire l’evento -incluso halftime show- esclusivamente du DAZN.