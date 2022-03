I OneRepublic hanno deciso di collaborare con un cantante di Amici 2022 per una versione inedita del loro singolo, Sunshine, appositamente per il mercato italiano. Nella puntata del daytime di Amici in onda lunedì 21 marzo, a contendersi il ruolo erano rimasti Aisha e Luigi.

Di fronte al leader della band, in collegamento, si sono esibiti Aisha e Luigi. E Ryan Tedder ha svelato l’artista scelto da Amici 2022: sarà Aisha, allieva di Lorella Cuccarini, a poter duettare con loro nel brano prossimamente in uscita in questa nuova versione. Nell’atteso, ecco “Sunshine” dei OneRepublic.

Sunshine, Ascolta la canzone

Ascolta qui sotto Sunshine dei OneRepublic:

OneRepublic, Sunshine, Testo canzone

Runnin’ through this strange life

Chasin’ all them green lights

Throwin’ up the shade for a little bit of sunshine

Hit me with them good vibes

Pictures on my phone like

Everything is so fine

Little bit of sunshine

Yeah, crazy lately, I’m confirmin’

Tryna write myself a sermon

You just tryna get a word and life is not fair

I’ve been workin’ on my tunnel vision

Tryna get a new prescription

Takin’ swings and even missin’ but I don’t care

I’m dancin’ more just a little bit

Breathin’ more just a little bit

Care a little less just a little bit

Like life is woo hoo

I’m makin’ more just a little bit

Spend a little more to get rid of it

Smile a little more and I’m into it

I, I, I, I, I’ve been runnin’ through this strange life

Chasin’ all them green lights

Throwin’ up the shade for a little bit of sunshine

Hit me with them good vibes

Pictures on my phone like

Everything is so fine

Little bit of sunshine

A little bit of sunshine

A little bit of sunshine

‘Nother day, another selfish moment

I’ve been feelin’ helpless

Sick of seein’ all the selfies, now I don’t care

Found myself a new vocation

Calibrated motivation

No more static, change the station

Headin’ somewhere

I’m dancin’ more just a little bit

Breathin’ more just a little bit

Care a little less just a little bit

Like life is woo hoo

I’m makin’ more just a little bit

Spend a little more to get rid of it

Smile a little more and I’m into it

Honestly man, lately

I, I’ve been runnin’ through this strange life

Chasin’ all them green lights

Throwin’ up the shade for a little bit of sunshine

Hit me with them good vibes

Pictures on my phone like

Everything is so fine

Little bit of sunshine

A little bit of sunshine

A little bit of sunshine

I don’t really know any other way to say this

Can’t slow down, tryna keep up with the changes

Punch that number and the name when I clock in

Now I feel like Michael with a cane when I walk in

Basically, life is the same thing unless you don’t want the same thing

Probably shoulda went and got a feature, but I didn’t

I’ve been savin’ up the money ‘cause it’s better for the business

I, I’ve been runnin’ through this strange life

Chasin’ all them green lights

Throwin’ up the shade for a little bit of sunshine (yeah)

Woo Woo

A little bit of sunshine

A little bit of sunshine

OneRepublic, Sunshine, Traduzione canzone

Correndo attraverso questa strana vita

Inseguendo tutte quelle luci verdi

Alzando l’ombra per un po’ di sole

Colpiscimi con quelle buone vibrazioni

Immagini sul mio telefono come

Se andasse tutto così bene

Un po’ di sole

Sì, pazzo ultimamente, lo ammetto

Sto provando a scrivermi un sermone

Stai solo cercando di ottenere una parola e la vita non è giusta

Ho lavorato sulla mia visione a tunnel

Sto cercando di ottenere una nuova ricetta

Prendendo altalene e persino mancando, ma non mi interessa

Sto ballando di più solo un po’

Respirando di più solo un po’

Cura un po’ meno, solo un po’

Come se la vita fosse woo hoo

Sto facendo di più solo un po’

Spendi un po’ di più per liberartene

Sorridi un po’ di più e ci sto

Io, io, io, io, ho corso attraverso questa strana vita

Inseguendo tutte quelle luci verdi

Alzando l’ombra per un po’ di sole

Colpiscimi con quelle buone vibrazioni

Immagini sul mio telefono come

Va tutto così bene

Un po’ di sole

Un po’ di sole

Un po’ di sole

«Nessun giorno, un altro momento egoistico

Mi sono sentito impotente

Stanco di vedere tutti i selfie, ora non mi interessa

Mi sono ritrovato una nuova vocazione

Motivazione calibrata

Non più statico, cambia stazione

Andando da qualche parte

Sto ballando di più solo un po’

Respirando di più solo un po’

Cura un po’ meno, solo un po’

Come se la vita fosse woo hoo

Sto facendo di più solo un po’

Spendi un po’ di più per liberartene

Sorridi un po’ di più e ci sto

Onestamente uomo, ultimamente

Io, io ho corso attraverso questa strana vita

Inseguendo tutte quelle luci verdi

Alzando l’ombra per un po’ di sole

Colpiscimi con quelle buone vibrazioni

Immagini sul mio telefono come

Va tutto così bene

Un po’ di sole

Un po’ di sole

Un po’ di sole

Non conosco davvero nessun altro modo per dirlo

Non posso rallentare, sto cercando di stare al passo con i cambiamenti

Inserisci quel numero e il nome quando timbra

Ora mi sento come Michael con un bastone quando entro

Fondamentalmente, la vita è la stessa cosa a meno che tu non voglia la stessa cosa

Probabilmente avrei dovuto andare e ottenere una funzione, ma non l’ho fatto

Ho messo da parte i soldi perché è meglio per gli affari

Io, io ho corso attraverso questa strana vita

Inseguendo tutte quelle luci verdi

Alzandi l’ombra per un po’ di sole (sì)

Woo Woo

Un po’ di sole

Un po’ di sole